Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Маркетинг
Галина Мубаракшина
281

«А скиньте мяч»: «Яндекс.Драйв» оклеил плакатами крыши своих машин в Москве на время простоя Материал редакции

Власти временно ограничили работу каршеринга из-за «карантина», и машины простаивают.

0 Обсудить
В закладки

На время ограничений работы каршеринга в Москве «Яндекс.Драйв» оклеил крыши своих автомобилей надписями, рассказали vc.ru в компании.

Фразы пронумерованы от 0 до 10: «А скиньте мяч», «Всё будет хорошо», «Тут скучно. Дома лучше», «А снимите меня», «Привет, как дела» и другие. Чтобы собрать коллекцию из всех текстов, придётся почаще выглядывать в окна и выходить на балкон, отметили в компании.

В Москве каршерингу запрещено работать с 13 по 19 апреля. Также приостановлена работа сервисов в Санкт-Петербурге — с 13 по 30 апреля 2020 года.

#яндексдрайв

Маркетинг
+23
Рекламные кейсы из России и других стран, советы по продвижению, маркетинг и digital.
0
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0434\u0440\u0430\u0439\u0432"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 120109, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 14 Apr 2020 13:08:10 +0300", "is_special": false }
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Блоги компаний

CoMagic
Подписан
Отписаться
Консалтинг на удаленке: почему мы против веб-камер и за сальсу между звонками
Привет! Я Евгения Балеева, директор по развитию клиентов CoMagic. Как и многие IT-компании, мы перешли на работу из дом…
0
24TTL
Подписан
Отписаться
Миллениалы предпочитают каршеринг, а карантин закрыл автосалоны. Как в таких условиях выживать автоиндустрии
Теперь пандемия не оставила выбора — автосалоны закрыты, а планы продаж ждут выполнения. В ближайшее время авторынку пр…
18
ProductStar
Подписан
Отписаться
Где живёт сердечко продакта: метрики для измерения счастья
HEARTFramework — это не новый хит, а метрики для анализа счастья. В этой статье мы расскажем, какие метрики стоит испол…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Pavel Kniazev
за день
Ютуб блогеров включили в перечень бизнесов наиболее пострадавших от пандемии.
YouTube-блогеры пожаловались на резкое снижение доходов от рекламы на фоне пандемии
Пол Финч
за неделю
"После объявления о закрытии «Рокетбанка» «Альфа-банк» пригласил его сотрудников к себе — пришло более 100 резюме, добавил он." Одно из этих резюме принадлежит мне, ещё больше - моим коллегам. Самое странное, что Альфа…
Глава «Альфа-банка» о «Рокетбанке»: это был демпинг ради роста аудитории, таких закрытий будет больше

Прямой эфир

Илья Кравченко

Сооснователь сети DNS Дмитрий…

Полет Нормальный

«Эвотор»: во вторую «нерабочую…

Александр Цай

Коронавирус не проедет: как…

Егор Орлов

Глава «Додо пиццы» Фёдор…

Exa Lent

Пельмень из машины: казанский…

Илья Кравченко

Сооснователь сети DNS Дмитрий…

Илья Кравченко

Сооснователь сети DNS Дмитрий…

Владислав Попов

Сооснователь сети DNS Дмитрий…

Слава Вячеславов

YouTube-блогеры пожаловались на…

Danil Khasanshin

Глава «Додо пиццы» Фёдор…

Владислав Попов

Сооснователь сети DNS Дмитрий…

Егор Орлов

Глава «Додо пиццы» Фёдор…

Name Company

Фонд «Тилтех капитал» вложит 1…

Nikita Shmidt

Пельмень из машины: казанский…

Павел Скиннер

Фонд «Тилтех капитал» вложит 1…

Вася Пражкин

Миллениалы предпочитают…

Alexey Praskovin

Миллениалы предпочитают…

Никита Зайцев

Я нарисовал 100 логотипов за 15…

Алексей Лисовицкий

Как «разводят» в салонах…

Денис Демидов

Миллениалы предпочитают…