Власти временно ограничили работу каршеринга из-за «карантина», и машины простаивают.

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На время ограничений работы каршеринга в Москве «Яндекс.Драйв» оклеил крыши своих автомобилей надписями, рассказали vc.ru в компании.

Фразы пронумерованы от 0 до 10: «А скиньте мяч», «Всё будет хорошо», «Тут скучно. Дома лучше», «А снимите меня», «Привет, как дела» и другие. Чтобы собрать коллекцию из всех текстов, придётся почаще выглядывать в окна и выходить на балкон, отметили в компании.

В Москве каршерингу запрещено работать с 13 по 19 апреля. Также приостановлена работа сервисов в Санкт-Петербурге — с 13 по 30 апреля 2020 года.