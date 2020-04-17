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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
YouTube-блогер Microsoft Sam сравнил рекламные видеоролики разных компаний про жизнь в условиях распространения Covid-19.
Он пришёл к выводу, что все они похожи, и выделил несколько главных элементов подобных роликов: мрачная фортепианная музыка, кадры с пустыми улицами, призыв к единству и солидарности и фразы в духе «Мы здесь для вас».
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Андрей Викторович
Вау! Да ты чо?!
Может быть это связано с тем, что они говорят языком потребителя о том, что сейчас больше всего волнует потребителя?