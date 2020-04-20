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Маркетинг
Лиана Липанова
917

Операторы наружной рекламы в регионах попросили отсрочить платежи за аренду конструкций из-за снижения загрузки на 90% Материал редакции

Кроме отсрочек, поддержать бизнес могут госзаказы социальной рекламы, говорят эксперты.

  • Операторы наружной рекламы в регионах России попросили включить их в список наиболее пострадавших отраслей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенные компании. Участники рынка обратились к местным властям с просьбой отсрочить платежи в бюджет по аренде рекламных конструкций, передаёт газета.
  • Например, Ассоциация операторов наружной рекламы Санкт-Петербурга попросила перенести выплаты с апреля на шесть месяцев. Власти Новосибирска обсуждают перенос платежей и полную их отмену за второй квартал 2020 года. В Ульяновске и Удмуртии компании попросили отсрочку с апреля по сентябрь и последующее снижение ставки на 50% до конца года. Такие же просьбы получили власти Свердловской области и Башкирии.
  • Доходы операторов упали из-за массового отказа клиентов от размещения. В Санкт-Петербурге выручка снизилась пропорционально загрузке на 70%, рассказали в ассоциации. По словам директора нижегородского рекламного агентства «Стронга» Светланы Гоновой, в марте половина клиентов попросили снять рекламу в апреле без штрафов, а в апреле число заявок снизилось на 90%. Некоторые рекламодатели отказались от размещения до конца года, рассказали в нижегородском агентстве «Ректайм».
  • Аренда конструкций составляет большую часть расходов операторов, объясняет «Коммерсантъ». Кроме отсрочек, поддержать бизнес могут госзаказы социальной рекламы, заявили директор «Гермес медиа Крым» Валентина Рыжова и гендиректор симферопольской «Моремедиа» Алексей Докшин.

#новость #бизнеснакарантине

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0
8 комментариев
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Konstantin K

10

Интересно, а что они скажут если выяснится, что наружная реклама не особенно и нужна? Вот выйдем мы из заточения в сентябре (мой прогноз) , а никто наружку заказывать не будет, так как все перейдут на онлайн рекламу.
Попросят денег,так как клиенты не хотят размещать заказы?

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Сергей М

Konstantin
3

Да вот никуда она не денется. Это ж брендовая реклама. Цена может упадёт. А так я конечно за то, чтобы её убрать.

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сергей петров

Konstantin
0

Это Вы точно подметили

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Vladislav S

5

Мне вот что не понятно: зачем список наиболее пострадавших отраслей? Страдают сейчас 99% бизнесов и предприятий, все несут ущерб, у всех сократился спрос, а у людей - доходы. Неужели до гнилого режима маразматичного деда до сих пор не дошло, что спасать нужно всех, а не только своих друзей (воров)? 

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Michael Shramko

Vladislav
0

От воров налогов больше чем от 99% видимо

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Vladislav S

Michael
1

Больше воруется налогов?) 

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Мария Елисеева

1

Очень интересно как изменится рынок наружной рекламы. Очень хочется увидеть город без щитов и тумб, как отдельных конструкций. Возможно большие экраны на зданиях с погодой и трафиком нужны, и оформление остановок, но всё остальное. Хотя, кажется, все вернётся как было

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Роман Кочура

Мария
0

Это мало значимая для государства "отрасль". К примеру, хлеб я и так покупаю, без наружной рекламы!

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