Шведская компания решила поддержать жителей Великобритании и Ирландии, которые вынуждены оставаться дома.

В закладки

В середине апреля все магазины IKEA в Великобритании и Ирландии были закрыты на фоне пандемии Covid-2019. Компания решила напомнить, как готовить свои фирменные фрикадельки дома, пишет Independent.

Рецепт включает шесть этапов и оформлен наподобие инструкции по сборке мебели, отмечает Independent. Для приготовления блюда нужны 500 граммов говяжьего фарша, 250 граммов свиного фарша, одна луковица, один зубчик чеснока, 100 граммов панировочных сухарей, одно яйцо, пять столовых ложек молока, соль и перец. В инструкции также дан рецепт соуса к ним.

«Мы знаем, что кто-то скучает по нашим фрикаделькам, поэтому мы дали покупателям альтернативный домашний рецепт», — отметила менеджер по еде в IKEA Лорена Луридо.

Компания и ранее рассказывала, как готовить фрикадельки. Например, она публиковала рецепт в 2009 году. В России магазины IKEA также не работают: многие регионы поддерживают режим самоизоляции и ограничивают торговлю предметами, не относящимися к категории товаров первой необходимости.