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Галина Мубаракшина
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IKEA запустила фотосериал о жизни плюшевой акулы «Блохэй» Материал редакции

Компания публикует в своём аккаунте в Instagram фотографии, сделанные покупателями.

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Подписчики IKEA в России часто публикуют в соцсетях фотографии с участием плюшевой акулы «Блохэй». Она «ведёт» кулинарные блоги, рассказывает о моде и красоте, путешествует, заметили в компании.

IKEA решила запустить в соавторстве с покупателями сериал с хэштегом «дневникблохэй».

«Сейчас акула, как и все мы, сидит дома. Чтобы разнообразить свои будни, она завела дневник. А что же будет в следующих сериях? Это зависит от подписчиков», — рассказала компания на своей странице в Instagram.

Официальный аккаунт ИКЕАРоссия @ikea_rus
Акула BLÅHAJ/БЛОХЭЙ уже давно стала настоящей звездой 🦈: она ведет кулинарные блоги, рассказывает о моде и красоте, путешествует. А всё потому что BLÅHAJ/БЛОХЭЙ живёт в сотнях домов нашей большой страны, и именно вы, наши дорогие подписчики, сделали жизнь акулы такой…
Акула BLÅHAJ/БЛОХЭЙ уже давно стала настоящей звездой 🦈: она ведет кулинарные блоги, рассказывает о моде и красоте, путешествует. А всё потому что BLÅHAJ/БЛОХЭЙ живёт в сотнях домов нашей большой страны, и именно вы, наши дорогие подписчики, сделали жизнь акулы такой насыщенной.

Мы обожаем ваши креативные публикации с акулой и поэтому решили запустить в соавторстве с вами сериал #ДневникБЛОХЭЙ.

Сейчас акула, как и все мы, сидит дома. Чтобы разнообразить свои будни, она завела дневник. Первая запись уже появилась в наших stories. А что же будет в следующих сериях? Это зависит только от вас!

Делайте фотографии с новыми историями о жизни акулы BLÅHAJ/БЛОХЭЙ в самоизоляции, отмечайте аккаунт @ikea_rus и ставьте тег #ДневникБЛОХЭЙ. Может быть именно ваша публикация станет продолжением нашего акульего сериала 😉

#ОставайтесьДома #ИКЕАдомалучше #IKEA #ИКЕА

#ikea #коронавирус #бизнеснакарантине

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