Акула BLÅHAJ/БЛОХЭЙ уже давно стала настоящей звездой 🦈: она ведет кулинарные блоги, рассказывает о моде и красоте, путешествует. А всё потому что BLÅHAJ/БЛОХЭЙ живёт в сотнях домов нашей большой страны, и именно вы, наши дорогие подписчики, сделали жизнь акулы такой насыщенной.

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Мы обожаем ваши креативные публикации с акулой и поэтому решили запустить в соавторстве с вами сериал #ДневникБЛОХЭЙ.

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Сейчас акула, как и все мы, сидит дома. Чтобы разнообразить свои будни, она завела дневник. Первая запись уже появилась в наших stories. А что же будет в следующих сериях? Это зависит только от вас!

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Делайте фотографии с новыми историями о жизни акулы BLÅHAJ/БЛОХЭЙ в самоизоляции, отмечайте аккаунт @ikea_rus и ставьте тег #ДневникБЛОХЭЙ. Может быть именно ваша публикация станет продолжением нашего акульего сериала 😉

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#ОставайтесьДома #ИКЕАдомалучше #IKEA #ИКЕА

Акула BLÅHAJ/БЛОХЭЙ уже давно стала настоящей звездой 🦈: она ведет кулинарные блоги, рассказывает о моде и красоте, путешествует. А всё потому что BLÅHAJ/БЛОХЭЙ живёт в сотнях домов нашей большой страны, и именно вы, наши дорогие подписчики, сделали жизнь акулы такой…