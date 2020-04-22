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Компания публикует в своём аккаунте в Instagram фотографии, сделанные покупателями.
Подписчики IKEA в России часто публикуют в соцсетях фотографии с участием плюшевой акулы «Блохэй». Она «ведёт» кулинарные блоги, рассказывает о моде и красоте, путешествует, заметили в компании.
IKEA решила запустить в соавторстве с покупателями сериал с хэштегом «дневникблохэй».
«Сейчас акула, как и все мы, сидит дома. Чтобы разнообразить свои будни, она завела дневник. А что же будет в следующих сериях? Это зависит от подписчиков», — рассказала компания на своей странице в Instagram.
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