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Маркетинг
Татьяна Боброва
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Apple открыла разработчикам из России доступ к рекламе приложений в поиске по App Store Материал редакции

До сих пор реклама в магазине приложений была недоступна российским компаниям, в отличие от компаний из более чем 50 других стран.

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Apple обновила условия использования своей платформы для рекламы iOS-приложений в App Store — Apple Search Ads. В списке стран для рекламодателей появилась Россия.

Search Ads позволяет разработчикам продвигать свои приложения в поиске по App Store, а пользователям — быстрее находить подходящий сервис. Такие объявления помечены значком «Ad» и размещены на голубом фоне, они появляются в верхней части поисковой выдачи.

Apple

До этого реклама в магазине приложений была доступна в более чем 50 странах: США, Канаде, Германии, Великобритании, Казахстане, Украине и других.

В компании заявляют, что около 70% посетителей App Store используют внутренний поиск по магазину, чтобы найти нужное приложение, а 65% скачиваний происходит сразу после поиска.

Сервис PeakVisor, который помогает путешественникам ориентироваться в горах с помощью трёхмерных карт, использовал такую рекламу, когда пользователи искали в App Store приложения для пешего туризма или катания на лыжах по ключевым словам — названиям курортов и гор. Объявления Search Ads помогли повысить конверсию на 12%, говорят в компании.

Waitr, сервис для доставки еды, с помощью Search Ads увеличил количество загрузок на 440% за пять месяцев, а новые пользователи стали тратить в приложении на 13% больше по сравнению с пользователями, приведёнными с других платформ.

Search Ads не отслеживает пользователей по их поисковым запросам и не предоставляет рекламодателям данные по отдельным пользователям, не разрешает настраивать таргетинг по пользователям младше 18 лет и не продаёт данные третьим лицам, говорится на сайте сервиса.

#новость #appstore #apple

Татьяна Боброва
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