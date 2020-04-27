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Маркетинг
Лиана Липанова
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Исследование: рекламные доходы российских YouTube-блогеров упали на 40% несмотря на рост аудитории Материал редакции

Доходы в YouTube падают больше, чем на других блогерских площадках из-за высоких цен на рекламу, считает эксперт.

  • Рекламные доходы российских YouTube-блогеров падают несмотря на рост аудитории на фоне режима «самоизоляции», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Yoola, которая работает с блогерами для создания и распространения контента.
  • Цена за тысячу показов (CPM) в марте упала на 26% в долларах и на 13% в рублях, а количество монетизированных просмотров видео выросло всего на 8%. В апреле показатель CPM у отдельных блогеров снизился на 40% в долларах.
  • При этом общее количество просмотров российских видеоблогеров в марте увеличилось на 27%, время смотрения — на 23%. В апреле аудитория продолжила расти, утверждают в Yoola.
  • Доходы от рекламы в российском YouTube падают больше, чем на других блогерских площадках, рассказала PR-директор сервиса Epicstars Юлия Магась. По её словам, реклама в YouTube обычно дороже, чем на других площадках, а рекламодатели сейчас предпочитают экономить. В результате блогеры начали снижать цены на рекламу на 20-50%.
  • В середине апреля о резком снижении доходов зарубежных YouTube-блогеров от рекламы сообщало OneZero. Стоимость рекламы в среднем упала на 50% с начала февраля, рассказывал менеджер YouTube-блогеров Карлос Пачеко, который работает со 180 каналами с суммарной аудиторией в 68 млн подписчиков.

#новость #youtube #реклама

Лиана Липанова
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0
16 комментариев
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Илья Петров

1

Чекаем показатель как подение экономики)

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Ivan Poliakov

Илья
16

И грамотности

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Илья Петров

Ivan
–3

Типа ты за грамотностью сюда пришел. Ну-ну

Ответить

Сослан Сакшин

Илья
11

нет, епта, за мамкиными экономистами сюда пришли

Ответить

Денис Демидов

2

Хороший знак , яндекс отрубит их всех скоро в ютубе и будут работать на яндекс

Ответить

Денис Ушаков

1

Вообще не жаль. У каждой собаки сейчас канал. Нужно уже давно чистить ютуб от блогеров с говноконтентом

Ответить

Alexey Praskovin

Денис
1

В чем проблема? Напишите в Гугл, что готовы бесплатно поработать модератором. Не думаю, что вам откажут. Может быть даже вилку выдадут.

Ответить

Stepan Korshakov

0

Я так понял люди просто смотрят сильно больше и их доходы размываться с остальными видео?

Ответить

Valera Rybakoff

Stepan
3

Тупо куча рекламодателей приостановили кампании во время коронавируса и поток бабла снизился. А гугл может что угодно втирать. 😁

Ответить

Станислав Кудрявцев

Stepan
0

Насколько я понял, снижается стоимость просмотров, пример, раньше за 1000 просмотров платили 1$, теперь только 0.74$, хотя с увеличением аудитории, это наверно должно нивелироваться, так что хз)

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Stepan Korshakov

Станислав
0

Ну так если в целом 25 процентов больше просмотров у одного человека то логично что в итоге цена одного просмотра блогера будет размываться на эти 25 процентов

Ответить

Viktor Mann

1

Отлично. Теперь все на завод!
А, ну да..

Ответить

Николай Шелопугин

0

А блогером что-нибудь падает за Youtube Premium?

Ответить

Игорь Маркелов

Николай
0

У блогеров основной заработок от рекламных контрактов, а не от YouTube.

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Николай Шелопугин

Игорь
0

Не у всех

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Арман Асатрян

Николай
0

Конечно

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