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Тодоренко предложила жертвам домашнего насилия задуматься о том, почему их бьют. После критики пользователей ведущая извинилась, но это не помогло.
PepsiCo приостановила рекламную кампанию сока J7 с ведущей Региной Тодоренко после её высказываний о домашнем насилии, сообщает «360» со ссылкой на директора по коммуникациям компании в России Александра Костикова.
PepsiCo сняла рекламу с ведущей с эфира и удалила фотографии и видео с Тодоренко из соцсетей J7.
Тодоренко высказывалась о домашнем насилии в интервью PeopleTalk.
После критики со стороны пользователей Тодоренко опубликовала видео с извинениями за «некорректные формулировки».
Ранее журнал Glamour также лишил Тодоренко звания «Женщина года» в связи с её высказываниями.
Хрен бы она извинилась если бы не потеря контрактов и медийная критика. А значит это всё не искренне 🤪 ух земля сейчас горит у нее под ногами.
Возможно форма высказывания была одиозной, однако с точки зрения психологии (треугольника Стивена Карпмана) Жертва всегда ищет Тирана/Насильника, так работает наше Подсознание. Поэтому Регина права. И часто в паре конфликт заканчивается невероятно эмоциональным сексом, что сподвигает Жертву провоцировать Тирана вновь. Единственный выход из данной ситуации - работа с психологом. Хороших психологов не много, как хороших врачей или выдающихся людей. Могу посоветовать, если интересно.
Откуда статистика? Я лично уверен, что далеко не часто и это в фильмах каких-то про страстную страсть.
Не сбивай диванного психолога
Парень прочитал одну статью про треугольник Карпмана в википедии и теперь натягивает сову на глобус по любому вопросу о взаимоотношениях
Это психолог тебе рассказал про «классный секс после избиения женщины»?
Действительно хороший специалист и выдающийся человек.
Вы не правы. Треугольник Карпмана описан знакомыми и простыми словами, но из-за этого возникает множество вольных интерпретаций. Наиболее популярная трактовка таким образом сформулирована, что под роль "жертвы" подходит вообще любая просьба о помощи. Эту модель используют чаще не для помощи, а для обоснования отказа в помощи.
Сама по себе модель довольно старая, и из-за рерайтов теряются важные детали. Например, роли личные, поэтому в отношениях агрессор-жертва, где жертва обращается к неопределённому кругу лиц за помощью, или же к органам власти - уже не ТК. Или что речь идёт об игре в жертву, а не о настоящем положении жертвы, не о запугивании, физическом насилии, психологическом насилии. Роль жертвы - это бывшая жена Джонни Деппа, когда она сфабриковала ложное обвинение, либо когда мужчина втайне находит любовницу и вешает ей лапшу на уши о том, какая его жена плохая, преувеличивая и утрируя свои негативные чувства с целью манипуляции. Это не имеет ничего общего с ситуацией, когда человека действительно избивают или угрожают, или унижают, или отнимают что-то.
Насчёт ответственности то же самое. Ключевой момент в ТК - отказ от ответственности. Это значит, что роль жертвы - это когда ты говоришь как всё плохо, но не просишь о помощи прямо. Это не имеет ничего общего с состоянием, когда человека запугали, например, убийством дочери, как было в Екатеринбурге. Кейс там был тот же, женщина несколько лет не могла уйти от мужчины, который её бил, потому что тот угрожал убить дочь, если женщина уйдёт. Это НЕ треугольник Карпмана. Когда женщина наконец смогла уйти, отец пришёл в садик к дочери, забрал её (ну папа же!), и приведя домой задушил.
А что не так с ее словами? Вроде вполне логичные рассуждения. Она лишь предлагает задуматься была ли какая-нибудь причинно-следственная связь между поведением жертвы и побоями.
В любом случае ничто не оправдает побои, но сам факт побоев также не должен обелять жертву. Или бьют только святых и безгрешных и всегда беспричинно?
Или принципиально не может быть варианта когда жертва спровоцировала побои?
Я вот именно это в ее словах услышал.
Она лишь предлагает задуматься была ли какая-нибудь причинно-следственная связь между поведением жертвы и побоями.
Борщ пересолила получила по башке тарелкой. Норм связь?
В любом случае ничто не оправдает побои, но сам факт побоев также не должен обелять жертву. Или бьют только святых и безгрешных и всегда беспричинно?
Как вы определяете где можно пиздить, а где заслужила?
Или принципиально не может быть варианта когда жертва спровоцировала побои?
Может. Все может быть. Тут скорее вопрос получали ли вы когда нибудь люлей от жены или били ли ее?
По вашему любое насилие - априори плохо, либо бывают исключения?
Она наверное сама Тапалова бьет.
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