Объём рынка рекламы в 2019 году достиг 494 млрд рублей.

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Агентство Media Instinct (входит в OMD OM Group) стало лидером в рейтинге крупнейших покупателей рекламы в российских медиа (на ТВ, радио, в прессе, наружной рекламе и интернете) по итогам 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отраслевого издания AdIndex.

Объём закупок рекламы Media Instinct в 2019 году составил 22,89 млрд рублей. Media Instinct сместило с позиции лидера агентство Starcom (входит во французский холдинг Publicis Groupe).

Starcom заняло пятое место с объёмом закупок 14,26 млрд рублей за год. В 2019 году агентство потеряло трёх крупных клиентов — Coca-Cola, Mars и «Билайн». Контракты Coca-Cola и Mars CIS, оцениваемые в 2,06 млрд и 2,39 млрд рублей соответственно, получило MediaCom, а «Билайн» с контрактом на 2,26 млрд рублей перешёл к Havas Media (входит в АДВ).

«Коммерсантъ»