Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Торговля
Приёмная
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Маркетинг

«Кешбэк не на всё»: «Райффайзенбанк» по требованию ФАС разместил рекламу, опровергающую свою акцию

Её в течение недели показывали по «РЕН-ТВ».

  • Ролик опубликовала сама антимонопольная служба. Рекламу демонстрировали в эфире телеканала «РЕН-ТВ» в течение семи дней в прайм-тайм один раз в сутки.
  • В видео говорится, что ФАС признала рекламу недостоверной, а кешбэк начисляется не на всё.
Контрреклама «Райффайзенбанка»
  • ФАС завела дело на «Райффайзенбанк» из-за рекламы акции «Кешбэк на всё» в августе 2021 года. Банк предлагал карты с кешбэком 1,5%, а ограничения указал мелким шрифтом. Позже служба признала рекламу ненадлежащей.
  • В октябре 2023-го служба обязала банк за свой счёт разместить в прайм-тайм рекламу, опровергающую условия акции, и отчитаться о выполнении требований.

#новости #райффазенбанк #фас

21
2
39
39 комментариев
Укладчик стекловаты

Любую рекламу любого банка надо признать недостоверной)

16
Ответить
Fred Han

А бывает достоверная реклама в наше время?

1
Ответить
J P Morgan Chase

Тинькофф самый лучший😎

Ответить
Юрий Русаков

Это что за банк такой? 🤔

18
Ответить
fox

Это получается 90% реклам кешбэка нужно сопровождать контррекламой?

5
Ответить
user0564335

вроде как большинство рекламирует как «до ХХ%». 0% в это «до» тоже вписывается

Ответить
Αιιροm

Текст специально сделали как в звездных войнах?

4
Ответить