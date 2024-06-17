«Кешбэк не на всё»: «Райффайзенбанк» по требованию ФАС разместил рекламу, опровергающую свою акцию

Её в течение недели показывали по «РЕН-ТВ».Ролик опубликовала сама антимонопольная служба. Рекламу демонстрировали в эфире телеканала «РЕН-ТВ» в течение семи дней в прайм-тайм один раз в сутки.В видео говорится, что ФАС признала рекламу недостоверной, а кешбэк начисляется не на всё.Контрреклама «Райффайзенбанка»ФАС завела дело на «Райффайзенбанк» из-за рекламы акции «Кешбэк на всё» в августе 2021 года. Банк предлагал карты с кешбэком 1,5%, а ограничения указал мелким шрифтом. Позже служба признала рекламу ненадлежащей.В октябре 2023-го служба обязала банк за свой счёт разместить в прайм-тайм рекламу, опровергающую условия акции, и отчитаться о выполнении требований.#новости #райффазенбанк #фас
Любую рекламу любого банка надо признать недостоверной)
А бывает достоверная реклама в наше время?
Тинькофф самый лучший😎
Это что за банк такой? 🤔
Это получается 90% реклам кешбэка нужно сопровождать контррекламой?
вроде как большинство рекламирует как «до ХХ%». 0% в это «до» тоже вписывается
Текст специально сделали как в звездных войнах?