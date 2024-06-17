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Евгения Евсеева
Маркетинг

TikTok представил новые рекламные инструменты — ИИ-дубляж и цифровые аватары

Аватары можно настроить или выбрать стандартные, перевод видео доступен для десяти языков.

  • Новые функции появятся в TikTok Symphony — запущенном в мае 2024 года разделе с рекламными инструментами на основе генративных нейросетей.
  • Пользователям будут доступны два вида цифровых аватаров — стандартные и индивидуальные. Первые — уже готовые аватары, которые основаны на лицензированных образах актёров разных национальностей.
  • Индивидуальные аватары можно настроить самостоятельно — для этого блогеру нужно загрузить собственные изображения. Аватары могут разговаривать на разных языках, что должно позволить авторам или брендам охватить иностранную аудиторию. Компании для настройки таких аватаров могут использовать своих представителей.
  • Вне зависимости от вида аватара, все видео с ним будут помечаться как созданные с помощью ИИ.
Настройка и выбор стандартных аватаров. Источник: TikTok 
Индивидуальный аватар, который TikTok использовал для анонса функции
  • Поддержка языков доступна благодаря ИИ-дубляжу роликов. Как утверждает TikTok, инструмент автоматически определяет, на каком языке говорят в видео, расшифровывает речь, переводит и озвучивает. Есть поддержка десяти языков, включая английский, японский, корейский и испанский.
Озвучивание видео при помощи ИИ. Источник: TikTok 

#новости #tiktok

1
6
6 комментариев
Слегка Придурковатый

Да поебать.

1
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Fred Han

Что ещё за тикток?

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Ale K

Ну типо аналог есть у "ВК Клипы" и Yappy

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Ale K

Спасибо, но нам то зачем эта новость?

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