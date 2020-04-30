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Маркетинг
Лиана Липанова
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«Яндекс» предложил партнёрам рекламной сети дополнительные выплаты — до трёх рублей за каждую тысячу видимых показов Материал редакции

В программе могут участвовать владельцы небольших и средних площадок с максимальной суммой вознаграждения за месяц 7 млн рублей.

  • «Яндекс» запустил программу поддержки партнёров своей рекламной сети и предложил им дополнительное вознаграждение. Программа начинает работать с 1 мая, компании уже могут подать заявку, рассказал vc.ru представитель «Яндекса».
  • Участники программы получат дополнительно до трёх рублей за каждую тысячу показов рекламы: по рублю за каждую тысячу видимых показов рекламы российским пользователям, ещё по два рубля за рекламу, которая показывалась через Adfox или через платформу «Мобильная медиация». При этом порог выплат достигает 3000 рублей в месяц.
  • Принять участие в программе могут владельцы небольших и средних площадок сети, за исключением агентств. Вознаграждение участника программы по итогам мая не должно превышать 7 млн рублей.
  • Кроме того, партнёры рекламной сети могут получить 3000 рублей бонусами на запуск рекламы в «Яндекс.Директе», добавили в компании. Дополнительное вознаграждение начнёт начисляться сразу после вступления в программу, уточнили в «Яндексе».

#новость #реклама #яндекс

Лиана Липанова
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5 комментариев
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Alex lMAXl

1

Сколько народу должны посещать сайт, что бы выплаты Яндекса были в размере 7 млн/мес?

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Vladislav S

Alex
0

Тоже интересно 

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Антон Артёмов

Vladislav
0

Много

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Maksim Savich

Alex
0

Китая и Индии будет достаточно)

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Петр

0

наверное самая большая РСЯ это авито столько может получать)

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