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Компании смогут платить за достижение нужных целей — например, за добавление товара в корзину.
«Яндекс» запустил бета-тестирование опции «Оплата за конверсии» при размещении рекламы. Она поможет рекламодателям эффективнее использовать бюджет, считают в компании.
Плата будет списываться за количество целевых действий со стороны пользователей: добавление товара в корзину, заполнение лид-формы и так далее. Для каждой рекламной кампании устанавливается отдельная цель.
Максимальная стоимость одной конверсии — 5000 рублей, её рекламодатель устанавливает самостоятельно. В рамках бета-теста бюджета должно хватить для оплаты 20 конверсий в течение недели, уточнили в компании.
«Оплату за конверсии» можно подключить во всех основных типах кампаний: текстово-графических, динамических объявлениях и смарт-баннерах (при условии указания цены конверсии на всю кампанию), пояснили в «Яндексе».
Опция уже появилась в личных кабинетах многих клиентов и постепенно станет доступна большинству, утверждают в компании. Рекламодатели могут подать заявку на участие в тестировании новой функции или попросить об этом менеджера компании.
Странное они, конечно, время выбрали для тестирования нового инструмента по рекламе. Мало того, что всё вот это вот вокруг короны продолжается, так ещё и перед майскими праздниками - практически "мёртвым сезоном" в большинстве (а в этом году, наверное, всех) сфер.
Или я чего-то не понял?
Проблемы с выручкой. Вот предлагают новую "завлекаловку".
Проблемы с выручкой у Яндекса, вы серьёзно?)
Не, я, конечно, согласен, что у них есть потери и достаточно серьёзные, но не думаю, что именно из-за этого они запускают новые инструменты)
Проблемы с выручкой у Яндекса, вы серьёзно?)
У Яндекса не будет проблем с выручкой? Вы серьезно? :) Ну почитайте аналитиков. Или просто прикиньте, что у Яндекса высокая доля СМБ рекламодателей, по которым кризис ударил самым жестким образом.
но не думаю, что именно из-за этого они запускают новые инструменты)
Ну причины их решений мы не знаем, но ИМХО сейчас самое время. Народ сидит по домам - трафик вырос сильно, а конверсия, вероятно, упала ниже плинтуса. Как бы Вы завлекали рекламодателя в таких условиях? Продолжать платить за траф или предложить ревенью шэринг? "Вы ничего не теряете, платите только если у Вас есть реальный покупатель".
Ну, да, по проблемам - это я, конечно, тупанул, они есть у всех)
Но время запуска - перед майскими, вот что меня сильно смущает.
Как раз самое оно. Они ж дают новые инструменты не для того, чтобы реклы зарабатывали больше, а башляли Яндексу меньше. "Низкий сезон" - самое оно, меньше риска для выручки Яндекса. Если увидят, что реклы начали платить меньше, то просто откатят и скажут, что "не пользовалось популярностью".
Или я чего-то не понял?
Так точно, всеми способами и инфоповодами третий день заглушают скандал с Навальным.
А какой скандал?
Вы действительно считаете, что Яндексу нужно "заглушать" "скандал" с Навальным?)
Мне кажется, что им глубочайше на это дело насрать...
Директологи, что думаете? Рабочий инструмент?
Ну как минимум на тест просят 100 000😂
За неделю, т. Е. рекламная компания в месяц должна стоить в тесте более 400 000
вскоре протестирую. Чего-то прорывного не ожидаю, яша застрял в развитии в начале 2014-2015 годов
За результат?) А ставка? Кто больше, тот и чаще транслируется?
Как только вы меняете в настройках стратегию - у вас слетают настройки по ограничению дневного/недельного бюджета. Нужно заново указать лимит - будьте внимательней. Не слейте сразу весь бюджет в аккаунте))))
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