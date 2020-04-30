Компании смогут платить за достижение нужных целей — например, за добавление товара в корзину.

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«Яндекс» запустил бета-тестирование опции «Оплата за конверсии» при размещении рекламы. Она поможет рекламодателям эффективнее использовать бюджет, считают в компании.

Плата будет списываться за количество целевых действий со стороны пользователей: добавление товара в корзину, заполнение лид-формы и так далее. Для каждой рекламной кампании устанавливается отдельная цель.

Максимальная стоимость одной конверсии — 5000 рублей, её рекламодатель устанавливает самостоятельно. В рамках бета-теста бюджета должно хватить для оплаты 20 конверсий в течение недели, уточнили в компании.

«Оплату за конверсии» можно подключить во всех основных типах кампаний: текстово-графических, динамических объявлениях и смарт-баннерах (при условии указания цены конверсии на всю кампанию), пояснили в «Яндексе».