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Маркетинг
Галина Мубаракшина
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«Яндекс» запустил для рекламодателей открытое тестирование оплаты за конверсии Материал редакции

Компании смогут платить за достижение нужных целей — например, за добавление товара в корзину.

22 комментария
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«Яндекс» запустил бета-тестирование опции «Оплата за конверсии» при размещении рекламы. Она поможет рекламодателям эффективнее использовать бюджет, считают в компании.

Плата будет списываться за количество целевых действий со стороны пользователей: добавление товара в корзину, заполнение лид-формы и так далее. Для каждой рекламной кампании устанавливается отдельная цель.

Максимальная стоимость одной конверсии — 5000 рублей, её рекламодатель устанавливает самостоятельно. В рамках бета-теста бюджета должно хватить для оплаты 20 конверсий в течение недели, уточнили в компании.

«Оплату за конверсии» можно подключить во всех основных типах кампаний: текстово-графических, динамических объявлениях и смарт-баннерах (при условии указания цены конверсии на всю кампанию), пояснили в «Яндексе».

Опция уже появилась в личных кабинетах многих клиентов и постепенно станет доступна большинству, утверждают в компании. Рекламодатели могут подать заявку на участие в тестировании новой функции или попросить об этом менеджера компании.

#новость #яндекс

Галина Мубаракшина
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0
22 комментария
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Константин Лукановский

3

Странное они, конечно, время выбрали для тестирования нового инструмента по рекламе. Мало того, что всё вот это вот вокруг короны продолжается, так ещё и перед майскими праздниками - практически "мёртвым сезоном" в большинстве (а в этом году, наверное, всех) сфер.
Или я чего-то не понял?

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John Doe

Константин
1

Проблемы с выручкой. Вот предлагают новую "завлекаловку".

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Константин Лукановский

John
0

Проблемы с выручкой у Яндекса, вы серьёзно?)
Не, я, конечно, согласен, что у них есть потери и достаточно серьёзные, но не думаю, что именно из-за этого они запускают новые инструменты)

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John Doe

Константин
1

Проблемы с выручкой у Яндекса, вы серьёзно?)

У Яндекса не будет проблем с выручкой? Вы серьезно? :) Ну почитайте аналитиков. Или просто прикиньте, что у Яндекса высокая доля СМБ рекламодателей, по которым кризис ударил самым жестким образом.

но не думаю, что именно из-за этого они запускают новые инструменты)

Ну причины их решений мы не знаем, но ИМХО сейчас самое время. Народ сидит по домам - трафик вырос сильно, а конверсия, вероятно, упала ниже плинтуса. Как бы Вы завлекали рекламодателя в таких условиях? Продолжать платить за траф или предложить ревенью шэринг? "Вы ничего не теряете, платите только если у Вас есть реальный покупатель".

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Константин Лукановский

John
1

Ну, да, по проблемам - это я, конечно, тупанул, они есть у всех)
Но время запуска - перед майскими, вот что меня сильно смущает.

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John Doe

Констан…
0

Как раз самое оно. Они ж дают новые инструменты не для того, чтобы реклы зарабатывали больше, а башляли Яндексу меньше. "Низкий сезон" - самое оно, меньше риска для выручки Яндекса. Если увидят, что реклы начали платить меньше, то просто откатят и скажут, что "не пользовалось популярностью".

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Laugh Radiant

Константин
–3

Или я чего-то не понял?

Так точно, всеми способами и инфоповодами третий день заглушают скандал с Навальным.

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Sergey Ontime

Laugh
1

А какой скандал?

Ответить

Laugh Radiant

Sergey
0

https://www.google.ru/search?q=яндекс+навальный

Ответить

Константин Лукановский

Laugh
2

Вы действительно считаете, что Яндексу нужно "заглушать" "скандал" с Навальным?)
Мне кажется, что им глубочайше на это дело насрать...

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Martin Holbrook

1

Директологи, что думаете? Рабочий инструмент?

Ответить

Михаил Синицын

Martin
1

Ну как минимум на тест просят 100 000😂

Ответить

Валентин Толм

Михаил
1

За неделю, т. Е. рекламная компания в месяц должна стоить в тесте более 400 000

Ответить

Андрей Чуринов

Михаил
0

без ндс конечно же?

Ответить

Igor Zemko

Martin
1

вскоре протестирую. Чего-то прорывного не ожидаю, яша застрял в развитии в начале 2014-2015 годов

Ответить

Михаил Синицын

0

За результат?) А ставка? Кто больше, тот и чаще транслируется?

Ответить

Artem

Михаил
0

Думаю работать будет как в google ads. Ставку будет выбирать алгоритм. Выставляется только цена за конверсию и недельное ограничение расхода. При достижении цели спишется только сумма, указанная Вами за цену конверсии.

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агентство Эдмаркет

0

Как только вы меняете в настройках стратегию - у вас слетают настройки по ограничению дневного/недельного бюджета. Нужно заново указать лимит - будьте внимательней. Не слейте сразу весь бюджет в аккаунте))))

Ответить

Anchous

0

видимо, по мнению яндексоидов, это должно помочь в борьбе со скликом )

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Sergey Ontime

0

А потом закроет, мол не получилось. Рисовать цифры.

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Юрий Воронов

0

Снова отбор хорошего товара и рука в карман :(

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Денис Демидов

0

Цена за конверсию станет динамичной в ближайшее время

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