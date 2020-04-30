Среди персонажей — курьер, доктор, пенсионерка и другие.

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Лаборатория геймификации «Сбербанка» выпустила настольную игру «В изоляцию» про «карантин» и его героев, сообщил vc.ru представитель компании. Её можно бесплатно скачать и распечатать.

Персонажи игры — сотрудница полиции, доктор, курьер, пенсионерка, школьник, водитель такси, предпринимательница, парикмахер и фрилансер на «удалёнке».

Цель игры — выйти из дома и выбросить мусор, то есть пройти от клетки «Старт» до финиша. При этом необходимо выполнить побочную цель своего персонажа: например, таксисту — подвезти от трех игроков, доктору — вылечить пациента.

Каждая клетка — это новая локация: парк, детская площадка, аптека, магазин, кафе, салон красоты, больница, отделение полиции, также есть клетка «Экстренные новости». Некоторые клетки «заражены» коронавирусом.