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Среди персонажей — курьер, доктор, пенсионерка и другие.
Лаборатория геймификации «Сбербанка» выпустила настольную игру «В изоляцию» про «карантин» и его героев, сообщил vc.ru представитель компании. Её можно бесплатно скачать и распечатать.
Персонажи игры — сотрудница полиции, доктор, курьер, пенсионерка, школьник, водитель такси, предпринимательница, парикмахер и фрилансер на «удалёнке».
Цель игры — выйти из дома и выбросить мусор, то есть пройти от клетки «Старт» до финиша. При этом необходимо выполнить побочную цель своего персонажа: например, таксисту — подвезти от трех игроков, доктору — вылечить пациента.
Каждая клетка — это новая локация: парк, детская площадка, аптека, магазин, кафе, салон красоты, больница, отделение полиции, также есть клетка «Экстренные новости». Некоторые клетки «заражены» коронавирусом.
К игре прилагаются фишки медицинских масок, санитайзеров и электронных пропусков.
«Сбербанк» выпустил настольную игру про «карантин»: в ней нужно вынести мусор
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