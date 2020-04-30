Партнёры агентств начали сокращать рекламные бюджеты и отменять рекламные контракты.

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Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подвела итоги второй волны исследования влияния пандемии Covid-19 на рынок рекламы. Организация опросила78 рекламных агентств в апреле 2020 года и сравнила их ответы с опросом, проведённым в марте.

В частности, АКАР спрашивала о мерах, которые принимают компании для снижения расходов на фоне пандемии. В апреле 71% опрошенных заявили о сокращениях расходов на офис, 43% урезали зарплаты, ещё 21% рассказали об увольнениях. «Нет заказов, нет нужды в сотрудниках», — приводит ассоциация один из ответов.

О том, что в компании не было заметных изменений, сказали 7% респондентов.

АКАР

Около 80% опрошенных заявили, что их партнёры начали сокращать рекламные бюджеты, в марте таких ответов было 57%. Ещё 59% респондетов рассказали об отмене новых контрактов, а 87% — перенос бюджетов на более поздние сроки.

АКАР

Около 77% опрошенных АКАР агентств заявили, что начнут или продолжат сокращать зарплаты или персонал в случае ухудшения ситуации в 2020 году. 72% планируют сократить арендные платежи и другие расходы, 25% — перепрофилировать бизнес, а 9% допустили закрытие компании.

При улучшении ситуации 53% респондентов рассчитывают частично вернуться к работе, как это было до коронавируса. На то, что ситуация в компании вновь станет, как до кризиса, надеются только 7% респондентов.