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Маркетинг
Лера Михайлова
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Фото: наружная реклама снеков Emily Crisps, которую никто не увидит из-за карантина Материал редакции

«Возможно, вместо этого стоило снять ролик для ТВ».

Компания-владелец бренда Emily Crisps купила размещение своей первой наружной рекламы в конце 2019 года — ещё до эпидемии COVID-19. Тогда в компании думали, что подходящим временем для рекламной кампании станет апрель, время, когда люди гуляют по улицам, пишет Marketing Week.

Меньше чем за неделю до запуска в Emily Crisps решили поменять концепцию кампании и обыграть неудачное время для уличной рекламы.

«​Взгляните, это наш новый постер. Теперь осталось только найти кого-то, кто мог бы его увидеть»
​«Хм, возможно, нам стоило сделать ролик для ТВ вместо этого»
​«Размещайте рекламу, когда потеплеет, говорили они. Больше людей смогут увидеть её, говорили они»
«Наш первый рекламный постер, который видят только бегуны и голуби»

#наружнаяреклама

Лера Михайлова
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