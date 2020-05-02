«Возможно, вместо этого стоило снять ролик для ТВ».

Компания-владелец бренда Emily Crisps купила размещение своей первой наружной рекламы в конце 2019 года — ещё до эпидемии COVID-19. Тогда в компании думали, что подходящим временем для рекламной кампании станет апрель, время, когда люди гуляют по улицам, пишет Marketing Week.

Меньше чем за неделю до запуска в Emily Crisps решили поменять концепцию кампании и обыграть неудачное время для уличной рекламы.

«​Взгляните, это наш новый постер. Теперь осталось только найти кого-то, кто мог бы его увидеть»

​«Хм, возможно, нам стоило сделать ролик для ТВ вместо этого»

​«Размещайте рекламу, когда потеплеет, говорили они. Больше людей смогут увидеть её, говорили они»