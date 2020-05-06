Delivery Club и «Библиотека ароматов» выпустили коллекцию антисептиков с запахами жизни до режима самоизоляции
Материал редакции
Получить их можно бесплатно 6 мая, заказав продукты в сервисе на сумму от 1000 рублей.
В закладки
Сервис доставки еды Delivery Club и «Библиотека ароматов» (представитель бренда Demeter в России) выпустили коллекцию антисептиков с запахами жизни до режима самоизоляции, сообщил vc.ru представитель сервиса.
Всего в коллекции восемь запахов:
«Переговорка свободна» с запахом кофе в офисе.
«Ваша виза одобрена» с запахом шасси и раскаленного асфальта.
«100 метров до моря» с фруктовым запахом.
«Первое свидание» с запахом шампанского.
«Парк культуры и отдыха» с цветочным запахом.
«Стабильный рубль» с ароматом дерева (сандал).
«Мне только кончики подровнять» с пудровым ароматом.
«Последний ряд» с запахом попкорна.
Чтобы получить санитайзер, нужно 6 мая сделать заказ от 1000 рублей в разделе «Продукты» от сервиса «Самокат» в приложении Delivery Club, а в комментарии написать «Хочу санитайзер».