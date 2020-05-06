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Лиана Липанова
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Delivery Club и «Библиотека ароматов» выпустили коллекцию антисептиков с запахами жизни до режима самоизоляции Материал редакции

Получить их можно бесплатно 6 мая, заказав продукты в сервисе на сумму от 1000 рублей.

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Сервис доставки еды Delivery Club и «Библиотека ароматов» (представитель бренда Demeter в России) выпустили коллекцию антисептиков с запахами жизни до режима самоизоляции, сообщил vc.ru представитель сервиса.

Всего в коллекции восемь запахов:

  • «Переговорка свободна» с запахом кофе в офисе.
  • «Ваша виза одобрена» с запахом шасси и раскаленного асфальта.
  • «100 метров до моря» с фруктовым запахом.
  • «Первое свидание» с запахом шампанского.
  • «Парк культуры и отдыха» с цветочным запахом.
  • «Стабильный рубль» с ароматом дерева (сандал).
  • «Мне только кончики подровнять» с пудровым ароматом.
  • «Последний ряд» с запахом попкорна.

Чтобы получить санитайзер, нужно 6 мая сделать заказ от 1000 рублей в разделе «Продукты» от сервиса «Самокат» в приложении Delivery Club, а в комментарии написать «Хочу санитайзер».

#deliveryclub #самокат

Лиана Липанова
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