Получить их можно бесплатно 6 мая, заказав продукты в сервисе на сумму от 1000 рублей.

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Сервис доставки еды Delivery Club и «Библиотека ароматов» (представитель бренда Demeter в России) выпустили коллекцию антисептиков с запахами жизни до режима самоизоляции, сообщил vc.ru представитель сервиса.

Всего в коллекции восемь запахов:

«Переговорка свободна» с запахом кофе в офисе.

«Ваша виза одобрена» с запахом шасси и раскаленного асфальта.



«100 метров до моря» с фруктовым запахом.



«Первое свидание» с запахом шампанского.

«Парк культуры и отдыха» с цветочным запахом.



«Стабильный рубль» с ароматом дерева (сандал).



«Мне только кончики подровнять» с пудровым ароматом.

«Последний ряд» с запахом попкорна.

