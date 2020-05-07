Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
«Хорошие вещи требуют времени».
Производитель соусов Heinz выпустил пазл из 570 одинаковых деталей цвета кетчупа, сообщает Adweek. Головоломку создало агентство Rethink Canada.
Пазлы начали раздавать в 17 странах. Всего компания выпустила 57 упаковок.
Компания известна классическими стеклянными бутылками, из которых медленно льётся кетчуп, — с помощью головоломки Heinz иронизирует над своей особенностью, объясняет издание.
«Heinz знает, что хорошие вещи требуют времени», — говорится в описании видео.
Банально, одноцветные пазлы давно существуют... Вот когда я был молод и романтичен, я постоянно придумывал всякие хрени для знакомства с девушками. И две истории как раз связаны с пазлом. 1. Нравилась девушка из соседнего бизнес-центра. Я придумал, что буду каждую неделю передавать ей в конвертике кусочки пазла. Пазл сделал на заказ: красивую картинку, где поле, цыеты, небо, а вместо солнца прифотошопили лицо той бабы (оно должно было идти в последнем конверте). Затем я специально познакомился с девушкой на ресепшене, объяснил ей ситуацию и попросил передавать той бабе периодически конверты. Баба поступок не оценила и не стала брать последующие конвертики (а я их специально душил дорогими духами!!!). Короче, меня отшили. Но благодаря знакомству с администратором на ресепшене, я узнал, что у бабы скоро свадьба. А потом новая знакомая показала мне видео, где жених изменяет той бабе прямо в лифте с её коллегой. Вот так, нефиг было отшивать. 2. Понравилась баба уже из моего бизнес-центра. Видел её периодически в нашей столовой. А я уже был в приятельских отношениях с официантками. И тогда придумал план с пазлами попроще и понадёжнее. Купил пазл с котёнком, собрал его, на обратной стороне написал забавную записку с приглашением на свидание, разобрал пазл, опять конверт. поскольку у нас обеды редко совпадали, попросил одну из официанток передать. Короче, затем мы общались с той бабой, но она оказалась редкостной злобной стервой, поэтому общение прекратилось... И таких романтических историй в молодости было огромное количество, когда стараешься, придумываешь, реализуешь, но не находишь хоть какой-то отдачи. В целом такие девушки и гасят в тебе благородные мотивы (именно благородные, а не познакомиться в баре, угостить чем-то и перепихнуться. Должно же быть что-то возвышенное). И спустя энное количество подобных историй я стал тем, кем являюсь сейчас, - циничной сволочью.
Нет чтобы подойти и спросить - "Разрешите вам впендюрить". Какие-то официантки, администраторши, котята...
Е*ать у вас там скотские люди, это везде в корп среде так?
Нет, это у девушек юношеский максимализм. Знаю много таких примеров. Одна знакомая королевна ждала своего принца (чтоб был богатый, известный, директор или учредитель фирмы, возил на Бали каждый месяц) до 30 лет, а сейчас залетела от безработного, который вдобавок поселился у неё.
А я на самоизоляции занимаюсь извращениями - собираю сложные пазлы. Сейчас собираю картину Шишкина "Прогулка в лесу", а до этого собирала Айвазовского "Радуга". В принципе, после такого можно и к пазлу Heinz переходить, кукуха все равно уже отъехала
Попробуй вышивку кристаллами, у меня жена уже вторую такую мозаику собирает)
Собирать пазлы из картин известных художников, это самое сложное. Слишком много похожих фрагментов. У меня чуть крыша не поехала, когда я собирал картину Брюллова. Думал, почему вообще не выходит. А там была плохая печать: вместо красного в оригинале был жёлтый, вместо синего зелёный и т.д.
я для себя открыла производство "Стелла" (урвала на wildberries еще с большой скидкой, по 350-400 рублей за 1000 деталей) , у них хорошее качество пазлов. При этом, они печатают довольно точно, т.е. видны мазки от кисти, и порой меня выносит в стратосферу ненависти ко всему живому, но в целом я кайфую, я кучу подкастов и разговорных переслушала, вообще огонь. Я, конечно же, все еще чувствую самым бесполезным человеком в мире, но когда собираю пазл, не настолько сильно себя ненавижу, пазлы отвлекают 😅
Попробуй https://n-e-r-v-o-u-s.com/shop/product.php?code=336 или что-то в этом роде.
Люди, не покупайте Хайнз российского производства, говорю вам как первый фанат их продукции. Читайте этикетку, смотрите производителя.
PS: от картинок в статье выделяется слюна
Короче, вот рецепт. Осознание того факта, что приготовил сам, дает +50% ко вкусу. Единственное но: в рецепте многовато уксуса, его нужно меньше. Насколько меньше - не знаю, не подбирал ещё.
Томаты 2.5 кг
Чеснок 8-10
Имбирь 3 дюймовых кусочка
Луковица 1 средняя (фиолетовый)
Корица 1 палочка
Гвоздика 3-4
Томаты помыть, нарезать кубиками, вывалить все в сковороду, тушить под крышкой на медленном огне 30 минут, периодически помешивая. Вытащить корицу, хорошо заблендерить, процедить.
Сахар 200 гр
Пудра чили 2 ч.л.
Соль 1 ч.л.
Горчичный порошок 1/2 ч.л.
Уксус 240 мл
Все хорошо перемешать, довести до кипения и варить на медленном-среднем огне 35-40 минут. Если не дошло до консистенции кетчупа, выпаривать ещё 8-10 минут.
ммм, красота какая 👍 добавлю еще, что сами помидоры тоже важны. У них абсолютно разный вкус. Самые вкусные - с тёщиной дачи, конечно же, после них по-другому смотришь на помидоры.
Как первый фанат их продукции можешь сказать отличается ли кетчуп в стеклянной бутылке и пакете?
В психологии. Вино в бокале вкуснее, чем вино в чашке. Чай вкуснее в чашке, чем в пластиковом стаканчике. Майонез кстати тоже вкуснее в стеклянной банке, нежели в пакете.
я однажды купил redbull в пластиковой бутылке и реально не смог допить, казалось жуткой гадостью
Блоги компаний
Показать еще