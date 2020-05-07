Пазлы начали раздавать в 17 странах. Всего компания выпустила 57 упаковок.

Компания известна классическими стеклянными бутылками, из которых медленно льётся кетчуп, — с помощью головоломки Heinz иронизирует над своей особенностью, объясняет издание.