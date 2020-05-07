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Лиана Липанова
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570 красных деталей: Heinz представила пазл цвета кетчупа, который придётся очень долго собирать Материал редакции

«Хорошие вещи требуют времени».

18 комментариев
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Производитель соусов Heinz выпустил пазл из 570 одинаковых деталей цвета кетчупа, сообщает Adweek. Головоломку создало агентство Rethink Canada.

Пазлы начали раздавать в 17 странах. Всего компания выпустила 57 упаковок.

Компания известна классическими стеклянными бутылками, из которых медленно льётся кетчуп, — с помощью головоломки Heinz иронизирует над своей особенностью, объясняет издание.

«Heinz знает, что хорошие вещи требуют времени», — говорится в описании видео.

Heinz Ketchup Canada @heinz_ca
Heinz knows that good things take time. And right now we all have a little more time. So we created this. 570 pieces. All Heinz red. Tell us who you wish you could finish this with and we could send you 1 of 57 puzzles. #HeinzKetchupPuzzle

See bio for rules and regulations.

#heinz

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0
18 комментариев
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Konstantin_Andreevich

13

Банально, одноцветные пазлы давно существуют... Вот когда я был молод и романтичен, я постоянно придумывал всякие хрени для знакомства с девушками. И две истории как раз связаны с пазлом. 1. Нравилась девушка из соседнего бизнес-центра. Я придумал, что буду каждую неделю передавать ей в конвертике кусочки пазла. Пазл сделал на заказ: красивую картинку, где поле, цыеты, небо, а вместо солнца прифотошопили лицо той бабы (оно должно было идти в последнем конверте). Затем я специально познакомился с девушкой на ресепшене, объяснил ей ситуацию и попросил передавать той бабе периодически конверты. Баба поступок не оценила и не стала брать последующие конвертики (а я их специально душил дорогими духами!!!). Короче, меня отшили. Но благодаря знакомству с администратором на ресепшене, я узнал, что у бабы скоро свадьба. А потом новая знакомая показала мне видео, где жених изменяет той бабе прямо в лифте с её коллегой. Вот так, нефиг было отшивать. 2. Понравилась баба уже из моего бизнес-центра. Видел её периодически в нашей столовой. А я уже был в приятельских отношениях с официантками. И тогда придумал план с пазлами попроще и понадёжнее. Купил пазл с котёнком, собрал его, на обратной стороне написал забавную записку с приглашением на свидание, разобрал пазл, опять конверт. поскольку у нас обеды редко совпадали, попросил одну из официанток передать. Короче, затем мы общались с той бабой, но она оказалась редкостной злобной стервой, поэтому общение прекратилось... И таких романтических историй в молодости было огромное количество, когда стараешься, придумываешь, реализуешь, но не находишь хоть какой-то отдачи. В целом такие девушки и гасят в тебе благородные мотивы (именно благородные, а не познакомиться в баре, угостить чем-то и перепихнуться. Должно же быть что-то возвышенное). И спустя энное количество подобных историй я стал тем, кем являюсь сейчас, - циничной сволочью.

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Нелли

Konstantin_Andr…
4
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Ivan Boldyrev

Konstantin_Andr…
3

Нет чтобы подойти и спросить - "Разрешите вам впендюрить". Какие-то официантки, администраторши, котята... 

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Тимур Хасаншин

Konstantin_Andr…
0

Е*ать у вас там скотские люди, это везде в корп среде так?

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Konstantin_Andreevich

Тимур
0

Нет, это у девушек юношеский максимализм. Знаю много таких примеров. Одна знакомая королевна ждала своего принца (чтоб был богатый, известный, директор или учредитель фирмы, возил на Бали каждый месяц) до 30 лет, а сейчас залетела от безработного, который вдобавок поселился у неё.

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Нелли

1

А я на самоизоляции занимаюсь извращениями - собираю сложные пазлы. Сейчас собираю картину Шишкина "Прогулка в лесу", а до этого собирала Айвазовского "Радуга". В принципе, после такого можно и к пазлу Heinz переходить, кукуха все равно уже отъехала

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Pixel Lens

Нелли
2

Попробуй вышивку кристаллами, у меня жена уже вторую такую мозаику собирает)

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Нелли

Pixel
1

о, крутяк! но меня в психушку отвезут после такого, но твоя жена большая умничка, мое почтение

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Konstantin_Andreevich

Нелли
0

Собирать пазлы из картин известных художников, это самое сложное. Слишком много похожих фрагментов. У меня чуть крыша не поехала, когда я собирал картину Брюллова. Думал, почему вообще не выходит. А там была плохая печать: вместо красного в оригинале был жёлтый, вместо синего зелёный и т.д.

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Нелли

Konstantin_Andr…
1

я для себя открыла производство "Стелла" (урвала на wildberries еще с большой скидкой, по 350-400 рублей за 1000 деталей) , у них хорошее качество пазлов. При этом, они печатают довольно точно, т.е. видны мазки от кисти, и порой меня выносит в стратосферу ненависти ко всему живому, но в целом я кайфую, я кучу подкастов и разговорных переслушала, вообще огонь. Я, конечно же, все еще чувствую самым бесполезным человеком в мире, но когда собираю пазл, не настолько сильно себя ненавижу, пазлы отвлекают 😅

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Ivan Boldyrev

Нелли
0

Попробуй https://n-e-r-v-o-u-s.com/shop/product.php?code=336 или что-то в этом роде. 

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Pixel Lens

0

Люди, не покупайте Хайнз российского производства, говорю вам как первый фанат их продукции. Читайте этикетку, смотрите производителя.

PS: от картинок в статье выделяется слюна

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irmr

Pixel
4

Короче, вот рецепт. Осознание того факта, что приготовил сам, дает +50% ко вкусу. Единственное но: в рецепте многовато уксуса, его нужно меньше. Насколько меньше - не знаю, не подбирал ещё.

Томаты 2.5 кг

Чеснок 8-10

Имбирь 3 дюймовых кусочка

Луковица 1 средняя (фиолетовый)

Корица 1 палочка

Гвоздика 3-4

Томаты помыть, нарезать кубиками, вывалить все в сковороду, тушить под крышкой на медленном огне 30 минут, периодически помешивая. Вытащить корицу, хорошо заблендерить, процедить.

Сахар 200 гр

Пудра чили 2 ч.л.

Соль 1 ч.л.

Горчичный порошок 1/2 ч.л.

Уксус 240 мл

Все хорошо перемешать, довести до кипения и варить на медленном-среднем огне 35-40 минут. Если не дошло до консистенции кетчупа, выпаривать ещё 8-10 минут.

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Pixel Lens

irmr
0

ммм, красота какая 👍 добавлю еще, что сами помидоры тоже важны. У них абсолютно разный вкус. Самые вкусные - с тёщиной дачи, конечно же, после них по-другому смотришь на помидоры.

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Daniil Lisnyak

Pixel
0

Как первый фанат их продукции можешь сказать отличается ли кетчуп в стеклянной бутылке и пакете?

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Pixel Lens

Daniil
0

В психологии. Вино в бокале вкуснее, чем вино в чашке. Чай вкуснее в чашке, чем в пластиковом стаканчике. Майонез кстати тоже вкуснее в стеклянной банке, нежели в пакете.

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Sakari Sauso

Pixel
1

я однажды купил redbull в пластиковой бутылке и реально не смог допить, казалось жуткой гадостью

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Pixel Lens

Sakari
0

гадость и есть) но работает, зараза)

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