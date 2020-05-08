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Галина Мубаракшина
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KREPÖST и NORÅ: IKEA в России выпустила инструкции для создания домиков из детства Материал редакции

Их можно построить, используя товары ритейлера — например, столы и покрывала.

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ИКЕА в России предложила своим покупателям, у которых есть дети, построить вместе с ними домик из подручных средств. Описание моделей, оформленных в стиле инструкций по сборке мебели, компания опубликовала в своих аккаунтах в соцсетях.

IKEA в России

Модели домов названы в «шведском» стиле: DÖMIK, NORÅ, VIGVÅM, KREPÖST и ZÅMOK. Их можно строить, используя товары из магазина: одеяла, столы, прищепки и другие.

Фотографии с домами покупатели могут публиковать на своих страницах с хэштегом «явдомикеИКЕА» — компания пообещала регулярно делать подборки.

#икеа

Галина Мубаракшина
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