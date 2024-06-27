«Ozon ОРД» начал тестировать автоматический сбор и передачу «вечной» статистики по кампаниям

Вместе с партнёром — платформой WhoIsBlogger.Пока опция будет доступна только тестовой группе, сообщила компания. Сами тесты продлятся около трёх месяцев.С помощью функции пользователям больше не придётся вручную собирать и отправлять статистику в ЕРИР по креативам, которые остаются в сети после окончания рекламной кампании. Например, по интеграциям в видеороликах на YouTube.Возможность автоматизировать передачу данных по кампаниям реализуют вместе с платформой по аналитическому сопровождению и измерению инфлюенс-маркетинга в цифрах WhoIsBlogger.Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) заработал в России в сентябре 2022 года. Он будет содержать сведения о рекламодателях и всех интернет-объявлениях за пять лет. Передать информацию можно через одного из операторов рекламных данных (ОРД), который присвоит креативам токены. За нарушение закона о маркировке рекламы штрафуют.Полина ЛааксоМаркетинг01.09.2022Единая система учёта рекламы в интернете: что значит новый закон о маркировке рекламы Какие кампании поставят на учёт, как о них отчитываться и что будет, если закон проигнорировать.#новости #ozon
Немножко не поняла, что означает по компаниям, разве этот сбор не будет только внутри Озона?
Кампаниям. Имеются ввиду именно рекламные кампании (конкретные предложения, ограниченные временем)
Если разобраться, то реализация идеи маркировки рекламы - это тотальный идиотизм. Скорее бы эту чушь упростили, а лучше - упразднили