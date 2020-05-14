Facebook добавила новые инструменты для рекламодателей, которые позволят лучше контролировать размещение объявлений. В частности, речь идёт о формате in-stream — реклама внутри роликов.

В январе 2020 года некоммерческая организация Avaaz сообщила, что YouTube без ведома крупных рекламодателей разместил рекламу в «нежелательных» видео — в частности, в дезинформирующих роликах про глобальное потепление. Активисты заявили, что сервис разместил в таких видео рекламу 108 брендов, включая Samsung, Uber, Nintendo, Showtime, Harley Davidson, Warner Bros, а также экологических организаций Greenpeace и WWF.