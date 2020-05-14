В частности, речь идёт о формате in-stream — реклама внутри роликов.
Facebook добавила новые инструменты для рекламодателей, которые позволят лучше контролировать размещение объявлений. В частности, речь идёт о формате in-stream — реклама внутри роликов.
- «Белые списки издателей для Audience Network» позволят брендам определять, в каких сторонних приложениях можно показывать рекламу.
- «Белые списки контента» — это списки для видео для рекламодателей, которые работают с Integral Ad Science, OpenSlate и Zefr. Инструмент позволяет этим партнёрам «фильтровать» контент и выбирать «безопасные» видео для рекламы.
- «Отчёт о показах» позволит увидеть, в какие именно ролики была встроена реклама. Так бренды смогут оценить «безопасность» размещения.
- Соцсеть позволит отказаться от тестирования in-stream-рекламы в прямых трансляциях. Раньше этот инструмент был доступен только при подготовке кампании, а теперь и в рекламном инструменте.
В январе 2020 года некоммерческая организация Avaaz сообщила, что YouTube без ведома крупных рекламодателей разместил рекламу в «нежелательных» видео — в частности, в дезинформирующих роликах про глобальное потепление. Активисты заявили, что сервис разместил в таких видео рекламу 108 брендов, включая Samsung, Uber, Nintendo, Showtime, Harley Davidson, Warner Bros, а также экологических организаций Greenpeace и WWF.
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