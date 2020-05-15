Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Маркетинг
Лиана Липанова
410

Google Chrome в тестовом режиме начал блокировать «тяжёлую» рекламу Материал редакции

Речь идёт о баннерах, которых загружают более 4 МБ данных из сети и потребляют 50% ресурсов системы более 30 секунд.

1 комментарий
В закладки

Google начала тестировать блокировку «тяжёлой» рекламы в своём браузере Chrome. После блокировки объявления пользователи увидят надпись «Реклама удалена».

«Недавно мы обнаружили, что часть рекламы потребляет непропорционально большую долю ресурсов устройства, таких как батарея и сетевые данные, а пользователь об этом не знает. Эта реклама может истощать срок службы аккумулятора, нагружать и без того перегруженные сети и стоить денег», — заявили в компании.

Речь идёт о баннерах, которые:

  • Тратят более 60 секунд на обработку процессором.
  • Дольше 30 секунд потребляют 50% ресурсов системы.
  • Загружают более 4 МБ данных из сети.

Сейчас только 0,3% объявлений превышают эти лимиты, но на них приходится 27% трафика и 28% общего использования процессора в рекламе, объяснили в компании.

Компания будет тестировать функцию несколько месяцев, чтобы дать возможность рекламодателям внести изменения в свои объявления с учётом этих лимитов. Google планирует развернуть функцию на всех пользователей в конце августа 2020 года.

#новость #реклама

Лиана Липанова
+17 128
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 127239, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 15 May 2020 08:14:08 +0300", "is_special": false }
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Jevgeni Vakker

0

Гугл начал бороться с конкурентами. Осталось только запретить Adblock.

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

ProductStar
Подписан
Отписаться
Интервью с аналитиком — Александр Сибриков, Product Manager в AppMetrica
Какие качества нужны, чтобы успешно работать аналитиком? Почему аналитики ценятся в бизнесе? Сколько аналитики зарабаты…
0
Яндекс.Дзен
Подписан
Отписаться
Как рассказать о новом продукте с помощью «Яндекс.Дзена»: кейс Hyundai и Havas Media
С помощью рекламы в «Дзене» 2 млн человек узнали об онлайн-сервисе Hyundai Mobility
1
ВКонтакте
Подписан
Отписаться
Публикуем дизайн-библиотеки компонентов VKUI в Figma
Библиотеки в дизайн-инструментах — это важная часть дизайн-системы. Мы считаем, что дизайнеры должны работать с элемент…
8

Показать еще

Лучшие комментарии
Юрий Другач
за день
Ну это я уже понял. Но зато 1 человек из Гугла с зарплатой с 6 нулями, проживающий В Воркуте, будет являться градообразующим сотрудником
«Больше ничего не держит»: ИТ-специалисты начали переезжать из Кремниевой долины после продления режима «удалёнки»
Mitya Vol
за неделю
Чертов 2020, остановись!!!!
«Сегодня печальный день для Telegram»​: Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Прямой эфир

Олег Ивахнов

«Больше ничего не держит…

Lucky Fucko

Rambler Group запустила…

Олег Борзов

О чём рассказать бизнесу…

Владимир Легкий

Тинькофф Инвестиции не перевели…

Борис Моренко

«Больше ничего не держит…

Arthur Niazyan

Tele2 не хочет разобраться с…

Kelerius

Не нанимайте крутых…

Kelerius

Не нанимайте крутых…

Kelerius

Не нанимайте крутых…

Nikita Malyshev

Не нанимайте крутых…

Name

Чему я научился за 30 дней 30…

Alexey Tykhonov

«Больше ничего не держит…

Олча Артна

«Больше ничего не держит…

Игорь

Продвижение блога в Инстаграм в…

Arthur Niazyan

Tele2 не хочет разобраться с…

Andrey Osipov

Ты заслуживаешь лучшего! Ты та…

A.A. Rayskiy

Tele2 не хочет разобраться с…

Laugh Radiant

Запись в подсайте Приёмная

Арсен Саакян

Запись в подсайте Приёмная

Юрий Белоножкин

«Больше ничего не держит…