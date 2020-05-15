Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Речь идёт о баннерах, которых загружают более 4 МБ данных из сети и потребляют 50% ресурсов системы более 30 секунд.
Google начала тестировать блокировку «тяжёлой» рекламы в своём браузере Chrome. После блокировки объявления пользователи увидят надпись «Реклама удалена».
«Недавно мы обнаружили, что часть рекламы потребляет непропорционально большую долю ресурсов устройства, таких как батарея и сетевые данные, а пользователь об этом не знает. Эта реклама может истощать срок службы аккумулятора, нагружать и без того перегруженные сети и стоить денег», — заявили в компании.
Речь идёт о баннерах, которые:
Сейчас только 0,3% объявлений превышают эти лимиты, но на них приходится 27% трафика и 28% общего использования процессора в рекламе, объяснили в компании.
Компания будет тестировать функцию несколько месяцев, чтобы дать возможность рекламодателям внести изменения в свои объявления с учётом этих лимитов. Google планирует развернуть функцию на всех пользователей в конце августа 2020 года.
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