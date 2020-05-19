В мае пилоты в России и США оставляли надписи «Отпуск будет» и «Мой руки» — Aviasales признался, что это идея сервиса.

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13 мая 2020 года пилот Олег Кобзев оставил в небе над Новосибирской областью надпись «А где все?», маршрут самолёта зафиксировал FlightRadar. 14 мая над штатом Флорида, США, пилот написал «Мой руки», а 19 мая в небе появилось послание «Отпуск будет».

В тот же день руководитель Aviasales Макс Крайнов признался на своей странице в Facebook, что идея посланий, которые оставляли пилоты в России и США, принадлежит сервису.

Представитель Aviasales подтвердил vc.ru, что все три надписи придумали в компании. Пилотов помогал искать пилот-инструктор Константин Лабецкий, уточнили в сервисе. Условия сотрудничества компания не раскрывает.