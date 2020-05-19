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Маркетинг
Татьяна Боброва
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«Отпуск будет. Но потом»: Aviasales договорился с пилотами о рекламной кампании в небе Материал редакции

В мае пилоты в России и США оставляли надписи «Отпуск будет» и «Мой руки» — Aviasales признался, что это идея сервиса.

6 комментариев
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13 мая 2020 года пилот Олег Кобзев оставил в небе над Новосибирской областью надпись «А где все?», маршрут самолёта зафиксировал FlightRadar. 14 мая над штатом Флорида, США, пилот написал «Мой руки», а 19 мая в небе появилось послание «Отпуск будет».

В тот же день руководитель Aviasales Макс Крайнов признался на своей странице в Facebook, что идея посланий, которые оставляли пилоты в России и США, принадлежит сервису.

aviasales @aviasales
НО КАК-НИБУДЬ ПОТОМ https://t.co/f4s48WO0UO

Представитель Aviasales подтвердил vc.ru, что все три надписи придумали в компании. Пилотов помогал искать пилот-инструктор Константин Лабецкий, уточнили в сервисе. Условия сотрудничества компания не раскрывает.

По словам близкого к Aviasales источника vc.ru, пилоты согласились на участие в кампании ради идеи. Компания оплатила им только стоимость керосина — около $300 за час полёта.

#aviasales #коронавирус

Татьяна Боброва
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6 комментариев
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Viktor Dmitriev

15

Как всегда пущка! 🚀

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Ksana Lyapkova

14

Огонь! 

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Alexey Shekhirin

12

Лучшие!

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Elizaveta Rudykh

11

Так и знала, что это Авиасейлз)

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Кирилл Вечкасов

0

Я слишком мало сижу в твиттере 🤔
Впервые об этом узнал и как-то пофиг ))

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Andrey Zaynulin

Кирилл
2

Спасибо что поделились этим с vc.ru

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