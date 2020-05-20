Весь рекламный рынок за январь-март вырос только на 4% — до 115 млрд рублей.

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Расходы на рекламу в России в первом квартале 2020 года выросли по сравнению с 2019 годом на 4% — до 115 млрд рублей, однако рекламная выручка радио и прессы упала, установила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

В первом квартале 2020 года объём рекламных бюджетов на радио, по оценкам АКАР, составил 2,7-2,9 млрд рублей — на 17% меньше, чем годом ранее. Объём рекламы в прессе достиг 2,6-2,8 млрд рублей. Это на 22% меньше, чем в 2019 году. В частности, газеты недосчитались 25% выручки, журналы — 20% выручки.

Расходы компаний на рекламу на ТВ и в интернете, наоборот, выросли. Рынок интернет-рекламы в январе-марте достиг 55-56 млрд рублей, +10%. Рекламные расходы на ТВ составили 42,5-43 млрд рублей, +3%.

Эксперты АКАР не смогли дать однозначную оценку по итогам квартала сегменту Out of home (наружная, транзитная и indoor-реклама, а также реклама в кинотеатрах). Организация оценила его в 10,8-11 млрд рублей.

В марте из-за «карантина» рынок наружной рекламы «просел» на 20%, говорили его участники: от размещения отказывались турагентства и организаторы концертов, которые вынуждены были приостановить работу.

Расходы рекламодателей на продвижение в регионах снизились на 8%: рекламный бюджет на радио, ТВ, наружной рекламе и в прессе сократился до 10 млрд рублей, уточнила АКАР.