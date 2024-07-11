«Яндекс» открыл доступ к сервису для размещения рекламы в Telegram-каналах авторам из Беларуси

До этого он работал только с российскими партнёрами.Подключиться к рекламной сети «Яндекса» могут каналы с аудиторией от 2000 подписчиков, напомнили в компании.Объявления выглядят как типичные публикации в мессенджере — с изображением или видеороликом, а также ссылкой, например, на сайт рекламодателя. Для каждого канала их подбирают нейросети — с учётом тематики и содержимого канала.Публикует объявления бот «Яндекса» (нужно дать разрешение), а дни и время выхода настраивает владелец канала. В день на странице может выходить до трёх рекламных публикаций, если между ними будет «нерекламный» контент.Рекламодатели могут настроить рекламу через Telegram в «Яндекс Директе». Эти объявления проходят модерацию, а данные о них автоматически передаются в Единый реестр интернет-рекламы — в соответствии с законом о маркировке.«Яндекс» начал тестировать сервис для размещения рекламы в Telegram-каналах в июле 2023 года. В ноябре открыл доступ всем партнёрам из России.По данным компании, к июлю 2024 года рекламу в Telegram через «Директ» протестировали около 15 тысяч рекламодателей. В свою очередь, российские каналы получили за этот период более 760 млн рублей.#новости #яндекс #telegram
"размещения рекламы в Telegram-каналах"
А это разве не функция самого Телеграм?
Это автоматические посты. Выбираешь категорию пабликов и массово размещаешь в них свою нативочку.
Телеграмм только в конце канала своё вставляет.
Речь не про рекламу от телеги, а про ту, которую в пабликах в виде постов публикуют.
Чтобы для массовой рекламной кампании не списываться с каждым представителем канала, существуют биржи. Делаешь пост, выбираешь тематику каналов в которых он будет отображаться и готово.
Яндекс скорее всего дал добро на размещение своей рекламы в телеге
* а через месяц отключат, без объяснения причины какое правило нарушилось и пояснения, что нужно исправить, чтобы вернуться в РСЯ
У них так всегда. Яндекс Пэй, Еда любые другие сервисы. "мы не можем объяснить причину"
пробовали что-нибудь исправить? или решили, что бесполезно?