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Полина Лааксо
Маркетинг

Продавцы Wildberries смогут настраивать наружную рекламу на носителях Russ через личный кабинет на маркетплейсе

Это «первый совместный проект в рамках объединения» компаний.

  • Запуск запланировали на осень 2024 года. Система определит товарную категорию продавца и предложит несколько макетов. Оплатить размещение можно будет с баланса в личном кабинете Wildberries.
  • Из рекламоносителей будут доступны цифровые билборды и сити-форматы. Аналитику двух сервисов объединят, чтобы продавец мог «оценить влияние наружной рекламы на продажи».
  • В Wildberries и Russ считают, что инструмент поможет продавцам повысить узнаваемость брендов, а также найти покупателей за пределами маркетплейса.

Пример сити-формата

Источник фото: Russ
Источник фото: Russ

Пример билборда

Источник фото: Russ
Источник фото: Russ
  • Wildberries объявил об объединении с Russ 18 июня 2024 года. Цель — создать «современную цифровую торговую платформу и предоставить бесшовные инструментов для развития малого и среднего бизнеса».
  • РБК со ссылкой на источники писало, что сделку согласовывали с правительством и получили одобрение, а её «куратор» — замглавы администрации президента Максим Орешкин.
  • Компании, по данным тех же собеседников, якобы хотят «создать конкурента Amazon, Alphabet, Alibaba и SoftBank». «Утверждённая география присутствия»: страны Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая. Одно из направлений — запуск «платёжной системы для расчёта в рублях по всему миру в обход SWIFT».
  • Федеральная антимонопольная служба собиралась проверить соглашение, но предварительно оценила его как «потенциально положительное для рынка».

#новости #wildberries #russ

1
9
9 комментариев
Слегка Придурковатый

Орешкин с Бакальчук на деловой встрече обдумывают планы развития WildberRuss.

1
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Марина Леопардовна

Удобненько. Понятно зачем объединились. У одних всегда будет реклама, у других простая возможность к ней подключиться

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Уважительная причина

В целом звучит удобно

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Маркетолог на миллион

Лучше бы метрику разрешили ставить

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Nikita Selyanin

А я думаю, в чем прикол их объединения, какая выгода то, а тут мне все стало понятно!

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ChBRR

А ты сообразительный!

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Маркетолог на миллион

Пусть лучше метрику поставят на карточки. Деньги выводят через слияние

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