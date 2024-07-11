Продавцы Wildberries смогут настраивать наружную рекламу на носителях Russ через личный кабинет на маркетплейсе

Это «первый совместный проект в рамках объединения» компаний.Запуск запланировали на осень 2024 года. Система определит товарную категорию продавца и предложит несколько макетов. Оплатить размещение можно будет с баланса в личном кабинете Wildberries.Из рекламоносителей будут доступны цифровые билборды и сити-форматы. Аналитику двух сервисов объединят, чтобы продавец мог «оценить влияние наружной рекламы на продажи».В Wildberries и Russ считают, что инструмент поможет продавцам повысить узнаваемость брендов, а также найти покупателей за пределами маркетплейса.Пример сити-форматаИсточник фото: RussПример билбордаИсточник фото: RussWildberries объявил об объединении с Russ 18 июня 2024 года. Цель — создать «современную цифровую торговую платформу и предоставить бесшовные инструментов для развития малого и среднего бизнеса».РБК со ссылкой на источники писало, что сделку согласовывали с правительством и получили одобрение, а её «куратор» — замглавы администрации президента Максим Орешкин.Компании, по данным тех же собеседников, якобы хотят «создать конкурента Amazon, Alphabet, Alibaba и SoftBank». «Утверждённая география присутствия»: страны Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая. Одно из направлений — запуск «платёжной системы для расчёта в рублях по всему миру в обход SWIFT».Федеральная антимонопольная служба собиралась проверить соглашение, но предварительно оценила его как «потенциально положительное для рынка».#новости #wildberries #russ
Орешкин с Бакальчук на деловой встрече обдумывают планы развития WildberRuss.
Удобненько. Понятно зачем объединились. У одних всегда будет реклама, у других простая возможность к ней подключиться
В целом звучит удобно
Лучше бы метрику разрешили ставить
А я думаю, в чем прикол их объединения, какая выгода то, а тут мне все стало понятно!
А ты сообразительный!
Пусть лучше метрику поставят на карточки. Деньги выводят через слияние