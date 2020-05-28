В «Метрике» мы постепенно создаём доступную систему сквозной аналитики, которая позволит получать исчерпывающую информацию об эффективности своего продвижения. Отчёт по ROI и расходам на рекламу — большой шаг в этом направлении.

Он поможет быстро выявлять каналы продвижения, которые окупаются лучше всего, и оптимальнее распределять рекламный бюджет. В будущем мы добавим и другие возможности для сквозной аналитики.