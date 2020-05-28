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Пользователи смогут автоматически подсчитать коэффициент возврата инвестиций и одновременно посмотреть показатели разных источников.
«Яндекс.Метрика»» добавила в интерфейс инструмент, с помощью которого пользователи смогут сравнивать расходы и ROI (окупаемость инвестиций) по всем каналам одновременно. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Также можно оценить окупаемость для канала целиком, отдельных кампаний или конкретных ключевых фраз. Кроме того, в отчёте будет видна стоимость целевого действия, уровень конверсии, доход и другие показатели.
«Метрика» рассчитывает окупаемость канала автоматически: для этого пользователь должен добавить данные о расходах на рекламу и о полученном доходе. Данные по расходам и ROI «Директа» также автоматически появятся в новом отчёте, их не нужно дополнительно загружать в «Метрику».
Чтобы сравнить расходы и ROI по нескольким рекламным каналам, нужно выгрузить статистику из рекламных кабинетов и загрузить её в «Метрику» любым удобным способом — вручную в CSV-файле, по API или с помощью коннектора от Аlbato или Streammydata, добавили в компании.
" позволит получать исчерпывающую информацию об эффективности своего продвижения" Само по себе продвижение разве приносит доход?
"пользователь должен добавить данные о расходах на рекламу и о полученном доходе". Каким образом «Яндекс.Метрика» понимает, что доход был именно от рекламы?
Удобно для яндекса согласен, например клиент пишет сео 50 а директ 10 дальше как в сказки рекс фекс пекс и цифры изменились сео 0 директ 60
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