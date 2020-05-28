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Маркетинг
Татьяна Боброва
513

«Яндекс.Метрика» добавила инструмент для сравнения окупаемости разных рекламных каналов Материал редакции

Пользователи смогут автоматически подсчитать коэффициент возврата инвестиций и одновременно посмотреть показатели разных источников.

3 комментария
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«Яндекс.Метрика»» добавила в интерфейс инструмент, с помощью которого пользователи смогут сравнивать расходы и ROI (окупаемость инвестиций) по всем каналам одновременно. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Также можно оценить окупаемость для канала целиком, отдельных кампаний или конкретных ключевых фраз. Кроме того, в отчёте будет видна стоимость целевого действия, уровень конверсии, доход и другие показатели.

В «Метрике» мы постепенно создаём доступную систему сквозной аналитики, которая позволит получать исчерпывающую информацию об эффективности своего продвижения. Отчёт по ROI и расходам на рекламу — большой шаг в этом направлении.

Он поможет быстро выявлять каналы продвижения, которые окупаются лучше всего, и оптимальнее распределять рекламный бюджет. В будущем мы добавим и другие возможности для сквозной аналитики.

Дмитрий Качмар
коммерческий директор «Яндекса»

«Метрика» рассчитывает окупаемость канала автоматически: для этого пользователь должен добавить данные о расходах на рекламу и о полученном доходе. Данные по расходам и ROI «Директа» также автоматически появятся в новом отчёте, их не нужно дополнительно загружать в «Метрику».

Чтобы сравнить расходы и ROI по нескольким рекламным каналам, нужно выгрузить статистику из рекламных кабинетов и загрузить её в «Метрику» любым удобным способом — вручную в CSV-файле, по API или с помощью коннектора от Аlbato или Streammydata, добавили в компании.

«Яндекс.Метрика»
«Яндекс.Метрика»

#новость #яндексметрика

Татьяна Боброва
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0
3 комментария
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Ivano Digital

1

" позволит получать исчерпывающую информацию об эффективности своего продвижения" Само по себе продвижение разве приносит доход?

"пользователь должен добавить данные о расходах на рекламу и о полученном доходе". Каким образом «Яндекс.Метрика» понимает, что доход был именно от рекламы?

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Alex Ignatenko

Ivano
1

Модель атрибуции всему голова

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Денис Демидов

0

Удобно для яндекса согласен, например клиент пишет сео 50 а директ 10 дальше как в сказки рекс фекс пекс и цифры изменились сео 0 директ 60

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