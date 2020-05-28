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Галина Мубаракшина
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«Давайте поможем зелёному банку»: «Альфа-банк» рассказал, как подключить переводы через СБП клиентам «Сбербанка» Материал редакции

«Сбербанк» подключился к Системе быстрых платежей ЦБ, но «забыл» рассказать об этом клиентам, считают в компании.

4 комментария
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«Альфа-банк» опубликовал для клиентов «Сбербанка» инструкцию по подключению переводов с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Она позволяет клиентам разных банков-участников программы переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать покупки по QR-кодам.

Страница "Альфа-банка" в Facebook

«Альфа-банк» — участник СБП, «Сбербанк» начал тестировать подключение к системе в апреле 2020 года. В мае компания закончила подключение, но «забыла» рассказать об этом клиентам, полагают в «Альфа-банке».

«Сначала надо подключить сервис в приложении. К сожалению, зелёный банк далеко спрятал кнопку. Сейчас расскажем, как её найти», — говорится в инструкции.

СБП можно подключить в настройках «Сбербанк Онлайн»: кнопка «Соглашения» — «Система быстрых платежей» — «Входящие», «Исходящие переводы», пояснили в «Альфа-банке».

#альфабанк #сбербанк #сбп

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Вау, даже не надо идти в отделение где открывал карту!

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Dimaloss

1

Хитрожопые, никто и не сомневался

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Денис Пихаров

0

А как в Альфа-Клике сделать перевод по номеру телефона?
Вот, кстати, из Тинькова я могу перевести по номеру телефона в Сбер, но не могу в Альфу.
В чужом глазу соринку видишь, как говорится.

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Олег Волков

–1

Сбербанк - хитрожопые макаки!

Это функция добавлена в последнем обновлении, причем в описании указано, что новых функций не появилось, просто причесали внутренние настройки!

Комиссии и лимиты:
Лимит - 50 000 рублей / сутки.

До 100 000 рублей - бесплатно
Свыше 100 000 рублей / месяц - комиссия 0,5% (максимально 1 500 руб.).

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