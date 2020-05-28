«Сбербанк» подключился к Системе быстрых платежей ЦБ, но «забыл» рассказать об этом клиентам, считают в компании.

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«Альфа-банк» опубликовал для клиентов «Сбербанка» инструкцию по подключению переводов с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Она позволяет клиентам разных банков-участников программы переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать покупки по QR-кодам.

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«Альфа-банк» — участник СБП, «Сбербанк» начал тестировать подключение к системе в апреле 2020 года. В мае компания закончила подключение, но «забыла» рассказать об этом клиентам, полагают в «Альфа-банке».

«Сначала надо подключить сервис в приложении. К сожалению, зелёный банк далеко спрятал кнопку. Сейчас расскажем, как её найти», — говорится в инструкции.