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«Сбербанк» подключился к Системе быстрых платежей ЦБ, но «забыл» рассказать об этом клиентам, считают в компании.
«Альфа-банк» опубликовал для клиентов «Сбербанка» инструкцию по подключению переводов с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Она позволяет клиентам разных банков-участников программы переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать покупки по QR-кодам.
«Альфа-банк» — участник СБП, «Сбербанк» начал тестировать подключение к системе в апреле 2020 года. В мае компания закончила подключение, но «забыла» рассказать об этом клиентам, полагают в «Альфа-банке».
«Сначала надо подключить сервис в приложении. К сожалению, зелёный банк далеко спрятал кнопку. Сейчас расскажем, как её найти», — говорится в инструкции.
СБП можно подключить в настройках «Сбербанк Онлайн»: кнопка «Соглашения» — «Система быстрых платежей» — «Входящие», «Исходящие переводы», пояснили в «Альфа-банке».
А как в Альфа-Клике сделать перевод по номеру телефона?
Вот, кстати, из Тинькова я могу перевести по номеру телефона в Сбер, но не могу в Альфу.
В чужом глазу соринку видишь, как говорится.
Сбербанк - хитрожопые макаки!
Это функция добавлена в последнем обновлении, причем в описании указано, что новых функций не появилось, просто причесали внутренние настройки!
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