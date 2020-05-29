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Лиана Липанова
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«Ситимобил» разместил на крыше такси граффити с Бродским в знак поддержки уличных художников Материал редакции

Ранее фреска появилась напротив дома-музея Бродского в Санкт-Петербурге, но была закрашена, что вызвало резонанс в сети.

8 комментариев
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«Ситимобил» запустил проект «Крыша», в рамках которого сервис планирует размещать на крышах такси работы художников, которые закрасили коммунальные службы. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

На один из автомобилей уже нанесли фреску Олега Лукьянова с изображением Иосифа Бродского. 24 мая фреска появилась напротив дома-музея Бродского в Санкт-Петербурге, но была закрашена, что вызвало резонанс в сети.

«Ситимобил»

Машина в ближайшие сутки будет припаркована возле стены с закрашенной фреской, а потом будет выполнять заказы, рассказали в сервисе.

С сегодняшнего дня мы будем переносить со стен на крыши подключенных к Ситимобил автомобилей исчезнувшие граффити. Конечно, только с разрешения их авторов.

При этом мы готовы при необходимости к диалогу с представителями профильных органов, поскольку понимаем, что все стороны подобных конфликтов хотят в конечном счете одного и того же — гармонично развивающейся, современной городской среды.

Георгий Лобушкин
пресс-секретарь «Ситимобила»

Чтобы разместить на крыше такси закрашенную работу, необходимо обратиться на pr@city-mobil.ru, добавили в компании.

#ситимобил

Лиана Липанова
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8 комментариев
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Ware Wow

0

Могли просто из-за сигареты закрасить, на школе тем более, это совсем пошло, зачем было с сигой делать портрет не ясно... можно было Высоцкого со шприцом запилить, а потом жаловаться. На крыше тоже с сигаретой зачем-то сделали.....

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Нелли

Ware
1

сигарета = шприц......эээ....в какой момент люди стали настолько нежными нытиками, что их сигареты пугают? Такой же бред, когда в кинематографе сигареты брюлят

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Ware Wow

Нелли
0

нет никакой разницы абсолютно, одной сущности субстанции, разделение преступно, это ловушка, как и водка.

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Yuri Ahmedov

0

Годно. Не то что всякие Aviasales 

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Руслан Горюхин

0

Креативно

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Нелли

0

Молодцы, здорово, приятно что-то кто-то из бизнеса присоединился

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Michael Smith

0

Почему напечатанное фото называют граффити?

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Николай Малков

0

Я думал у них денег нет. А они всякой ерундой занимаются. 

Распил.....

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