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оказалась нейронной сетью
Ранее фреска появилась напротив дома-музея Бродского в Санкт-Петербурге, но была закрашена, что вызвало резонанс в сети.
«Ситимобил» запустил проект «Крыша», в рамках которого сервис планирует размещать на крышах такси работы художников, которые закрасили коммунальные службы. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.
На один из автомобилей уже нанесли фреску Олега Лукьянова с изображением Иосифа Бродского. 24 мая фреска появилась напротив дома-музея Бродского в Санкт-Петербурге, но была закрашена, что вызвало резонанс в сети.
Машина в ближайшие сутки будет припаркована возле стены с закрашенной фреской, а потом будет выполнять заказы, рассказали в сервисе.
Чтобы разместить на крыше такси закрашенную работу, необходимо обратиться на pr@city-mobil.ru, добавили в компании.
Могли просто из-за сигареты закрасить, на школе тем более, это совсем пошло, зачем было с сигой делать портрет не ясно... можно было Высоцкого со шприцом запилить, а потом жаловаться. На крыше тоже с сигаретой зачем-то сделали.....
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