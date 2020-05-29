С сегодняшнего дня мы будем переносить со стен на крыши подключенных к Ситимобил автомобилей исчезнувшие граффити. Конечно, только с разрешения их авторов.

При этом мы готовы при необходимости к диалогу с представителями профильных органов, поскольку понимаем, что все стороны подобных конфликтов хотят в конечном счете одного и того же — гармонично развивающейся, современной городской среды.