Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Путешествия
Техника
Торговля
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Маркетинг

Фонд Ultimate Capital купил Telega.in — биржу для покупки рекламы у блогеров в Telegram

К концу 2024 года платформа планирует занять 10% рынка нативной рекламы в мессенджере, который оценивается в 15 млрд рублей.

  • О покупке Telega.in фондом Ultimate Capital Евгения Зальцмана и Андрея Кондратюка «Ъ» рассказали стороны сделки. Её сумму и другие детали они не раскрыли.
  • В Telega.in рассчитывают в 2024 году увеличить объём рекламных бюджетов до 1,5 млрд рублей — по оценке Ассоциации блогеров и агентств, это около 10% всего рынка маркируемой нативной рекламы в Telegram. В первом полугодии, согласно собственным данным биржи, показатель превысил 650 млн рублей.
  • Опрошенные газетой эксперты называют покупку платформы «ставкой на продолжающийся рост рынка». По словам главного аналитика «Регблока» Анны Авакимян, сумму сделки можно оценить по мультипликатору 1,5-2,5 к объёму рекламных бюджетов на бирже.
  • Telega.in основана в 2016 году холдингом Mirafox, пишет «Ъ». В числе крупных заказчиков — МТС, Restore, Ozon и другие. Реклама через биржу маркируется автоматически. По данным «Контур Фокуса» выручка ООО «Телекот» (юрлицо платформы) в 2023 году составила 140,8 млн, чистый убыток — 8 млн рублей.

#новости #telegram #telegain

1
15
15 комментариев
Запопу Кусь

Я тоже думаю стать блогером 😊
Но хороший блогер должен быть тупым 😸

Ответить
Альвар
2
Ответить
Дед Мазай

Хороший блогер должен быть умным - внутренне, и идиотом - внешне. У тебя всё получится )))

Ответить
Дед Мазай

Паша медленно, но неумолимо развивает свою империю.

В отличие от Вовы, который медленно, но неумолимо разваливает свою империю.

1
Ответить
T34

10 с конфискацией

Ответить
Роман Паруш

Ну нет, я бы очень не хотел появлению такого количества рекламы в телеге!

Ответить
Борис

Хорошая покупочка, телега сейчас в тренде

Ответить