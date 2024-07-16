Фонд Ultimate Capital купил Telega.in — биржу для покупки рекламы у блогеров в Telegram

К концу 2024 года платформа планирует занять 10% рынка нативной рекламы в мессенджере, который оценивается в 15 млрд рублей. О покупке Telega.in фондом Ultimate Capital Евгения Зальцмана и Андрея Кондратюка «Ъ» рассказали стороны сделки. Её сумму и другие детали они не раскрыли.В Telega.in рассчитывают в 2024 году увеличить объём рекламных бюджетов до 1,5 млрд рублей — по оценке Ассоциации блогеров и агентств, это около 10% всего рынка маркируемой нативной рекламы в Telegram. В первом полугодии, согласно собственным данным биржи, показатель превысил 650 млн рублей.Опрошенные газетой эксперты называют покупку платформы «ставкой на продолжающийся рост рынка». По словам главного аналитика «Регблока» Анны Авакимян, сумму сделки можно оценить по мультипликатору 1,5-2,5 к объёму рекламных бюджетов на бирже.Telega.in основана в 2016 году холдингом Mirafox, пишет «Ъ». В числе крупных заказчиков — МТС, Restore, Ozon и другие. Реклама через биржу маркируется автоматически. По данным «Контур Фокуса» выручка ООО «Телекот» (юрлицо платформы) в 2023 году составила 140,8 млн, чистый убыток — 8 млн рублей. #новости #telegram #telegain
Я тоже думаю стать блогером 😊
Но хороший блогер должен быть тупым 😸
Хороший блогер должен быть умным - внутренне, и идиотом - внешне. У тебя всё получится )))
Паша медленно, но неумолимо развивает свою империю.
В отличие от Вовы, который медленно, но неумолимо разваливает свою империю.
10 с конфискацией
Ну нет, я бы очень не хотел появлению такого количества рекламы в телеге!
Хорошая покупочка, телега сейчас в тренде