«Если надо продать на “Авито” — обращайтесь»: футбольный клуб из Казани выставил себя на продажу на «Авито» за 5,3 млн рублей — его купил местный бизнесмен

Его имя не раскрывают. Казанский футбольный клуб «Сокол» в начале июля 2024 года разместил на «Авито» объявление о продаже за 5,3 млн рублей. В описании говорилось, что за эту сумму новый владелец получит полностью укомплектованную команду, тренерский, административный и медицинский персонал, а также «экипировку и инвентарь в подарок».Скриншот: RTVIИсполняющий обязанности главного тренера Рустем Сабирзянов объяснял ТАСС, что у спонсора клуба закончились деньги, собирать их таким способом решили, чтобы «закрыть долги по зарплате и доиграть чемпионат». «Сумма — это только долги клуба, в случае покупки необходимо будет ещё найти средства на то, чтобы доиграть сезон», — говорил он. Теперь клуб нашёл владельца — им стал местный инвестор, его имя не раскрывают, пишет ТАСС. В «Соколе» объяснили, что «это человек из Казани, который заинтересован в развитии футбола в Татарстане». Также у клуба появился новый тренер — бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков.«Могу подтвердить, что у клуба теперь новый владелец. Если что-то надо продать на «Авито» — обращайтесь», — заявил «РБ Спорт» спортивный директор «Сокола» Ильяс Минневалиев. На случай обратил внимание и сам «Авито» — он позвал PR-директора «Сокола» работать в компании.#новости
"его имя не раскрывают"
Этого казанского бизнесмена звали Альберт Эйнштейн.
роберт полсон
Этот Сочинский ))
Надеюсь, при покупке клуба в комплекте идет бесплатная доставка и гарантия на игроков
В пупырку их замотать! 😸
теперь мы точно знаем, где продать то, что осталось от наших мечтаний о Кубке России