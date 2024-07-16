Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Путешествия
Техника
Торговля
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Маркетинг

«Если надо продать на “Авито” — обращайтесь»: футбольный клуб из Казани выставил себя на продажу на «Авито» за 5,3 млн рублей — его купил местный бизнесмен

Его имя не раскрывают.

  • Казанский футбольный клуб «Сокол» в начале июля 2024 года разместил на «Авито» объявление о продаже за 5,3 млн рублей. В описании говорилось, что за эту сумму новый владелец получит полностью укомплектованную команду, тренерский, административный и медицинский персонал, а также «экипировку и инвентарь в подарок».
Скриншот: <a href="https://t.me/rtvimain/98839" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">RTVI</a>
Скриншот: RTVI
  • Исполняющий обязанности главного тренера Рустем Сабирзянов объяснял ТАСС, что у спонсора клуба закончились деньги, собирать их таким способом решили, чтобы «закрыть долги по зарплате и доиграть чемпионат». «Сумма — это только долги клуба, в случае покупки необходимо будет ещё найти средства на то, чтобы доиграть сезон», — говорил он.
  • Теперь клуб нашёл владельца — им стал местный инвестор, его имя не раскрывают, пишет ТАСС. В «Соколе» объяснили, что «это человек из Казани, который заинтересован в развитии футбола в Татарстане». Также у клуба появился новый тренер — бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков.
  • «Могу подтвердить, что у клуба теперь новый владелец. Если что-то надо продать на «Авито» — обращайтесь», — заявил «РБ Спорт» спортивный директор «Сокола» Ильяс Минневалиев.
  • На случай обратил внимание и сам «Авито» — он позвал PR-директора «Сокола» работать в компании.

#новости

23
23 комментария
Слегка Придурковатый

"его имя не раскрывают"

Этого казанского бизнесмена звали Альберт Эйнштейн.

7
Ответить
Dmitry Kruger

роберт полсон

Ответить
Альвар
4
Ответить
Антон Большаков

Этот Сочинский ))

Ответить
Ксения Соколова

Надеюсь, при покупке клуба в комплекте идет бесплатная доставка и гарантия на игроков

3
Ответить
Запопу Кусь

В пупырку их замотать! 😸

Ответить
Чистякова Ольга

теперь мы точно знаем, где продать то, что осталось от наших мечтаний о Кубке России

2
Ответить