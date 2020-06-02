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Маркетинг
Лиана Липанова
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«Яндекс.Директ» добавил независимое управление ставками для показов рекламы на десктопах и мобильных устройствах Материал редакции

Теперь компании могут настраивать отдельные креативы и разделять закупки трафика по типам устройств.

  • «Яндекс.Директ» внедрил независимое управление ставками для раздельной закупки рекламного трафика по типам устройств, сообщил vc.ru представитель компании.
  • Кроме того, можно дополнительно разделить аудитории со смартфонами на iOS и Android.
  • Чтобы объявления показывались только на мобильных устройствах, ставки для десктопов нужно понизить на 100%, а для десктопной кампании — наоборот, добавить корректировку минус 100% для смартфонов.
  • Раньше разделять закупки на смартфоны и десктоп можно было только в медийных кампаниях.
  • В феврале 2020 года в «Директе» появилась возможность отдельной закупки только мобильного трафика, а теперь и десктопного.
«Яндекс.Директ»

#новость #яндексдирект

Лиана Липанова
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2 комментария
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Артём Сергеевич

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Перед этим добавив запрет на снос мусорных площадок, браво хули, пойду ебану 100% бюджета вам на Дзен

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Шагид Фамилия

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можно кто знает почему сегодня в ленте много Яндекса?

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