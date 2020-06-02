Теперь компании могут настраивать отдельные креативы и разделять закупки трафика по типам устройств.
- «Яндекс.Директ» внедрил независимое управление ставками для раздельной закупки рекламного трафика по типам устройств, сообщил vc.ru представитель компании.
- Кроме того, можно дополнительно разделить аудитории со смартфонами на iOS и Android.
- Чтобы объявления показывались только на мобильных устройствах, ставки для десктопов нужно понизить на 100%, а для десктопной кампании — наоборот, добавить корректировку минус 100% для смартфонов.
- Раньше разделять закупки на смартфоны и десктоп можно было только в медийных кампаниях.
- В феврале 2020 года в «Директе» появилась возможность отдельной закупки только мобильного трафика, а теперь и десктопного.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"],
"comments": 2,
"likes": 5,
"favorites": 17,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "marketing",
"id": 131431,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Tue, 02 Jun 2020 14:50:52 +0300",
"is_special": false }
Артём Сергеевич
Перед этим добавив запрет на снос мусорных площадок, браво хули, пойду ебану 100% бюджета вам на Дзен
Шагид Фамилия
можно кто знает почему сегодня в ленте много Яндекса?