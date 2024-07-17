Wildberries оформил вывеску ПВЗ в Рыбинске в дореволюционном стиле

Маркетплейс присоединился к другим компаниям, уже сменившим вывески. Вывеска появилась на уже действующем ПВЗ в городе. По словам компании, она первая для неё в таком стиле.Авторы вывески — основатель «Музею живой старинной вывески» Дмитрий Кузнецов и художница Нина Матвеева. Они воссоздали дореволюционную орфографию, шрифт и стилистику.В 2018 году местные власти обязали бизнес заменять наружные баннеры на вывески в ретро-стиле — для них разработали особые требования. Автором идеи был как раз Кузнецов. В Рыбинске начали открываться заведения с вывесками в похожей стилистике — после этого в город стали приезжать туристы, а его доходы от туризма выросли до 1 млрд рублей в год.Дарья ДейнекаДизайн08.08.2020«Магнитъ Косметикъ», «Росбанкъ» и другие: в центре Рыбинска вывески магазинов и заведений оформлены в старинном стиле В 2018 году местные власти выпустили постановление, по которому местному бизнесу предстояло заменить свои наружные баннеры на вывески в ретро-стиле.#новости
Вытеки мои глаза! зачем я это увидел? Такого «дореволюционного дизайна» у метро Выхино в конце 90-х было навалом. А дешёвейшие пластиковые двери гармонично дополняют ощущение.
Не правда! 😝😾
Отлично они всё сделали! Художники молодцы! 🤗😊
И вообще вся эта рыбинская затея со старинными вывесками это просто прикол чтобы повеселиться, а не чтобы историческое кино снимать 💁♀️
так и что плохого, вроде все четенькоЮ хоть что-то необычное.
Миллиард рублей — это миллиард рублей
На то и расчет. Хотите вернуться во времена, когда вы были молоды, трава зеленее, мороженое вкуснее, а вывески убоги? Добро пожаловать в Рыбинск!
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воссоздали дореволюционную орфографию, шрифт и стилистикуВо-первых, хуета и провинциальный колхоз
Во-вторых, достойно попасть в новостную ленту (нет)