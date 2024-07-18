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Артур Томилко
Маркетинг

Russ и Wildberries запустят сервис для рекламы сторонних компаний на маркетплейсе

До этого они анонсировали возможность для продавцов настраивать наружную рекламу на носителях Russ через личный кабинет на маркетплейсе.

  • Объединённая компания Russ и Wildberries рассказала о запуске рекламного сервиса, которым смогут пользоваться не представленные на маркетплейсе рекламодатели.
  • Он будет работать по модели «кликаут» — формат, при котором по клику на баннер пользователь попадает на сторонний сайт, а не на карточку товара внутри Wildberries. Когда заработает сервис, в компании не уточнили.
  • Рекламодатели также получат доступ к «детальной статистике» и смогут отслеживать эффективность рекламы, отметили в маркетплейсе.
  • Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ в июне 2024 года. Заявленная цель — создание «современной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса».
  • По данным источников РБК, компании хотят «создать конкурента Amazon, Alphabet, Alibaba и SoftBank». «Утверждённая география присутствия»: страны Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая. Одно из направлений — запуск «платёжной системы для расчётов в рублях по всему миру в обход SWIFT».
  • В июле Wildberries и Russ анонсировали возможность для продавцов настраивать наружную рекламу на носителях Russ через личный кабинет на маркетплейсе. Систему планируют запустить осенью 2024 года.

#новости #wildberries #russ

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7 комментариев
Вадим Д.

компании хотят «создать конкурента Amazon, Alphabet, Alibaba😂

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Краб Системы

А какие предпосылки, чтобы быть как Амазон? Когда Вайлдберриз склад в Италии откроет (хочу легендарной палёной Лаваццы) и начнёт в США работать (грибочки на Брайтон поставлять)?

1
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Сергей Леопольдович

А вот и истинная причина подъехала

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Тот самый чел

Мы встроили тебе рекламу в рекламу, что бы пока ты смотришь рекламу, ты мог посмотреть рекламу

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Краб Системы

Продвинутая система штрафов уже разработна?

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Артемий Горлов

я, такое ощущение, уже эту новость видел

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Den Brovsky

мда, больше денег, больше денег с рекламы, но пусть лучше так, чем со штрафов продавцов и владельцев ПВЗ

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