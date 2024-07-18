Russ и Wildberries запустят сервис для рекламы сторонних компаний на маркетплейсе

До этого они анонсировали возможность для продавцов настраивать наружную рекламу на носителях Russ через личный кабинет на маркетплейсе.Объединённая компания Russ и Wildberries рассказала о запуске рекламного сервиса, которым смогут пользоваться не представленные на маркетплейсе рекламодатели.Он будет работать по модели «кликаут» — формат, при котором по клику на баннер пользователь попадает на сторонний сайт, а не на карточку товара внутри Wildberries. Когда заработает сервис, в компании не уточнили.Рекламодатели также получат доступ к «детальной статистике» и смогут отслеживать эффективность рекламы, отметили в маркетплейсе.Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ в июне 2024 года. Заявленная цель — создание «современной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса».По данным источников РБК, компании хотят «создать конкурента Amazon, Alphabet, Alibaba и SoftBank». «Утверждённая география присутствия»: страны Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая. Одно из направлений — запуск «платёжной системы для расчётов в рублях по всему миру в обход SWIFT».В июле Wildberries и Russ анонсировали возможность для продавцов настраивать наружную рекламу на носителях Russ через личный кабинет на маркетплейсе. Систему планируют запустить осенью 2024 года.#новости #wildberries #russ
компании хотят «создать конкурента Amazon, Alphabet, Alibaba😂
А какие предпосылки, чтобы быть как Амазон? Когда Вайлдберриз склад в Италии откроет (хочу легендарной палёной Лаваццы) и начнёт в США работать (грибочки на Брайтон поставлять)?
А вот и истинная причина подъехала
Мы встроили тебе рекламу в рекламу, что бы пока ты смотришь рекламу, ты мог посмотреть рекламу
Продвинутая система штрафов уже разработна?
я, такое ощущение, уже эту новость видел
мда, больше денег, больше денег с рекламы, но пусть лучше так, чем со штрафов продавцов и владельцев ПВЗ