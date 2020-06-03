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Маркетинг
Евгений Делюкин
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«Чёрное зеркало» здесь и везде: рекламное агентство установило зеркало с отсылкой к сериалу-антиутопии Материал редакции

«Прошли месяцы с той поры, как всё происходящее в мире кажется длинным эпизодом “Черного зеркала”», — отмечает агентство Brother Ad School из Мадрида.

Наружная реклама в Мадриде: «Шестой сезон “Чёрного зеркала” — смотрите везде и прямо сейчас»

Первый сезон антиутопической антологии вышел в 2011 году. К 2020 году «Чёрное зеркало» получил пять сезонов, последний из которых Netflix выпустил летом 2019 года.

В мае 2020 года создатель сериала Чарли Брукер заявил, что пока не будет заниматься шестым сезоном, так как реальность и так слишком мрачная, чтобы люди интересовались антиутопией. Вместо этого Брукер занимается сценариями комедий.

#netflix #черноезеркало

Евгений Делюкин
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