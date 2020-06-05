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В ней виды Казани, Минеральных Вод, Москвы и других туристических городов.
Авиакомпания S7 начала продвигать отдых в России. В новой рекламной кампании перевозчик предлагает варианты путешествий в Казань, Москву, Сочи, Минеральные Воды, Иркутск — всего свыше 60 направлений.
«Чтобы отдохнуть дома, не обязательно сидеть дома», — говорится в видео.
Автор креатива — Гатис Мурниекс, реализация — рекламное агентство Stereotactic.
С 27 марта 2020 года Россия прекратила авиасообщение с другими странами из-за пандемии Covid-2019. По данным сервиса «Туту.ру» на 5 июня, перевозчики выполняют 737 рейсов по России.
Кто-нибудь уже догадается сделать карту или список регионов, в которых не надо отсиживать 2 недели?
Она должна быть динамическая )))
Вообще на стопкороновирус такая должна бы быть)
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