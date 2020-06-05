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Маркетинг
Галина Мубаракшина
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S7 запустила рекламу «Отдыхайте дома» о путешествиях по России Материал редакции

В ней виды Казани, Минеральных Вод, Москвы и других туристических городов.

3 комментария
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Авиакомпания S7 начала продвигать отдых в России. В новой рекламной кампании перевозчик предлагает варианты путешествий в Казань, Москву, Сочи, Минеральные Воды, Иркутск — всего свыше 60 направлений.

«Чтобы отдохнуть дома, не обязательно сидеть дома», — говорится в видео.

Sostav.ru

Автор креатива — Гатис Мурниекс, реализация — рекламное агентство Stereotactic.

С 27 марта 2020 года Россия прекратила авиасообщение с другими странами из-за пандемии Covid-2019. По данным сервиса «Туту.ру» на 5 июня, перевозчики выполняют 737 рейсов по России.

#s7 #авиакомпании

Галина Мубаракшина
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0
3 комментария
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Alexander Marfitsin

1

Кто-нибудь уже догадается сделать карту или список регионов, в которых не надо отсиживать 2 недели?

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Alexander Marfitsin

Alexander
0

А то прилетишь и будешь сидеть-пердеть 

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Philip Poteryahin

Alexander
0

Она должна быть динамическая )))
Вообще на стопкороновирус такая должна бы быть)

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