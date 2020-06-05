В ней виды Казани, Минеральных Вод, Москвы и других туристических городов.

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Авиакомпания S7 начала продвигать отдых в России. В новой рекламной кампании перевозчик предлагает варианты путешествий в Казань, Москву, Сочи, Минеральные Воды, Иркутск — всего свыше 60 направлений.

«Чтобы отдохнуть дома, не обязательно сидеть дома», — говорится в видео.

Sostav.ru

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Автор креатива — Гатис Мурниекс, реализация — рекламное агентство Stereotactic.