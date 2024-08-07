«Яндекс Еда» добавила для ресторанов-партнёров продвижение с оплатой за заказы

Такая модель уже доступна в личном кабинете заведения.Рестораны-партнёры сервиса смогут подключить новую модель продвижения — оплата будет списываться, если клиент совершил заказ. До этого партнёры платили за определённое количество кликов, которые получала карточка заведения с помощью продвижения, рассказали в «Яндекс Еде».В компании считают, что благодаря новой модели рестораны смогут занять более высокое место в поиске и получить больше заказов: по её данным, в 67,4% случаев на принятие решения о заказе влияет место заведения в выдаче. Например, ресторан может занять первое место в блоке «Вы заказывали».Кроме того, цена за продвижение теперь будет вычитаться автоматически из стоимости заказа. Сервис будет показывать данные по расходам в формате отчётов: партнёры смогут ориентироваться на количество полученных заказов при выборе плана продвижения.#новости #яндекседа
Вообще удобно устроились: 30% с ресторана возьмут, за доставку возьмут, за работу сервиса возьмут. Очень удобно быть монополистом
За гугла вот в Штатах уже взялись
Я поэтому у них никогда не заказываю, да и вообще в последнее время не заказываю ничего.
Платить за «работу сервиса» - это как вообще? Зачем на меня перекладывать ваши денежные взаимоотношения с рестораном?
Это все равно, что отдельно платить в такси за вызов, отдельно - за работу сервиса, отдельно оплачивать зарплату водителя.
Нет, сумма должна быть единой! В итоговую сумму должны уже суммировать я все расходы, и на зарплату, и на сервис, и так далее…
в итоге: в минуса
и на банкротство с господдержкой.
Учитесь, господа! 🧠
Не будьте пешкой ….
Кроме того, цена за продвижение теперь будет вычитаться автоматически из стоимости заказа.-вот тут не понял,с кого будет вычитаться?)
С ресторана
Ресторану дешевле сделать свой сайт, а на заказ вызывать курьера от подрядчика