Глава CrossFit назвал проблемы здравоохранения «FLOYD-19».

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Reebok решила не продлять десятилетний спонсорский контракт с организатором соревнований CrossFit Games после скандала с участием главы фитнес-компании Грега Глассмана, передаёт CBS Sports.

Пользователи Twitter осудили Глассмана за комментарий, который он оставил под публикацией Института показателей и оценки здоровья. Институт указал, что расизм и дискриминация — это «критические проблемы здравоохранения». Глассман ответил «It’s FLOYD-19» по аналогии с Covid-19.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая в США при задержании полицией. После его смерти в стране начались массовые беспорядки, напоминает CBS Sports. Против расизма выступили многие известные спортсмены, в том числе баскетболисты Майкл Джордан, Джеймс Леброн, футболист Том Брэди, хоккеист Александр Овечкин.

«Не так давно мы обсуждали заключение нового соглашения. Но в свете недавних событий решили закончить партнёрство с CrossFit», — заявили в Reebok, уточнив, что компания поддержит соревнования 2020 года.

Глассман не впервые вызывает критику — огласку также получил его ответ на письмо одного из филиалов с просьбой поддержать выступления против расизма, указывает BBC. Глава CrossFit заявил, что автор письма оторван от реальности и «карантин ухудшил его психическое здоровье». Позже он извинился, уточнив, что CrossFit не поддерживает расизм.