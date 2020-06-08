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оказалась нейронной сетью
Глава CrossFit назвал проблемы здравоохранения «FLOYD-19».
Reebok решила не продлять десятилетний спонсорский контракт с организатором соревнований CrossFit Games после скандала с участием главы фитнес-компании Грега Глассмана, передаёт CBS Sports.
Пользователи Twitter осудили Глассмана за комментарий, который он оставил под публикацией Института показателей и оценки здоровья. Институт указал, что расизм и дискриминация — это «критические проблемы здравоохранения». Глассман ответил «It’s FLOYD-19» по аналогии с Covid-19.
Афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая в США при задержании полицией. После его смерти в стране начались массовые беспорядки, напоминает CBS Sports. Против расизма выступили многие известные спортсмены, в том числе баскетболисты Майкл Джордан, Джеймс Леброн, футболист Том Брэди, хоккеист Александр Овечкин.
«Не так давно мы обсуждали заключение нового соглашения. Но в свете недавних событий решили закончить партнёрство с CrossFit», — заявили в Reebok, уточнив, что компания поддержит соревнования 2020 года.
Глассман не впервые вызывает критику — огласку также получил его ответ на письмо одного из филиалов с просьбой поддержать выступления против расизма, указывает BBC. Глава CrossFit заявил, что автор письма оторван от реальности и «карантин ухудшил его психическое здоровье». Позже он извинился, уточнив, что CrossFit не поддерживает расизм.
CrossFit Games — ежегодные спортивные соревнования, которые проводятся с 2007 года. Атлеты состязаются в силе, выносливости, гибкости; задания могут включать элементы, не входящие в стандартную программу кроссфита. В 2018 году на участие в открытых соревнованиях зарегистрировались 415 тысяч человек.
Чёрный день для Глассмана и CrossFit
Давайте будем политкорректны. Афродень.
Они сами отделяют эту тему от других. Уверен, что если бы "пошутили" бы над смертью белого, ничего бы не было.
На чьё лицо интересно они теперь пересядут.
Сколько человек убивают в США и мире ежедневно? В чем проблема с Флойдом? Среди полицейских тоже есть маньяки и психи. Это риск системы.
Как мне кажется проблемма не в Флойде, а в sjw и либералах которые очень хотят подсолить Трампу
Проблема в расизме этих полицейских. Если бы они убили его за то, что им не понравился его нос или футболка — проблема была бы меньше.
Чушь полная - полицейский знал его лично. Они работали 5 лет в одно клубе охранниками. У полицейского жена-азиатка (10 лет были женаты). В целом смерть произошла по большей части не из-за давления на шею(на что обращают внимания все СМИ и тп), а на тело в целом, в числе прочего - из-за собственной массы человека. Ровно так же погиб белый задержанный в 2016(только тогда он кричал "вы убивает меня"). Жестокость конкретного полицейского - да. Систематическая проблема жестокости - если только если как результат систематического криминала в чёрных кварталах.
Кстати, да, а учитывая что их снимали с разных камер чуть ли ни сестры Вачовски, то не исключено, что это изначальная провокация.
То есть, тот факт, что задержание происходило днём в людном месте в 21-м веке, когда камеры встраивают уже чуть ли не в шнурки, вас не устраивает и вы ищете теории заговора?
Я вообще всему доброму на свете сразу верю, особенно сюжетам по политическим событиям.
"систематический криминал в чёрных кварталах"
это по вашему проблема законопослушных афроамериканцев?
почему законопослушные граждане должны страдать из за предрассудков полицейских из за беспорядков в криминальных районах?
из за предрассудков полицейских
Как бы статистика говорит что это не предрассудки.
Главная проблема это создание чёрных гетто. Строить целые кварталы для бедных это была ошибка. Власти потеряли контроль в этих кварталах. Нужно исправлять эту ошибку, ну и ментов тоже приструнить. Запретить удушающие приёмы. Запретить насилие если нет сопротивления.
выборы скоро
Пока это напоминает попытку избавится от выборов.)
кто то думал, что раздуть будет хорошо под выборы, а получили "стреляйте в ноги, а не в сердце" кандидата Байдена. даже левые сми стебут
Ох, уж эти афроамериканцы- на мой взгляд они самые первые расисты... Флойд при жизни был святым?
Так Рибок от кроссфита отказались или от кроссфит геймс? Журналистика уровня VC, ебто
Да статья мутно написана просто
Бесит такое
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CrossFit хотел уже с Rogue контрактовать , прошлые CG были с Rogue. У Reebok при их убыточности , были два драйвера UFC & CrossFit. Теперь им точно каюк, и Rogue с Nike будут качать, о серии nano забываем. Reebok выстрелил себе в ногу )))
Рог экипировку не производит
Рог Рибоку не был помехой
Итак, американское общество подняло на знамёна злостного преступника, 6 раз судимого (в том числе за вооружённый грабёж) и в очередной раз пойманного. Конечно, это не оправдывает полицейскую жестокость - осознание того, что законы нужно соблюдать даже по отношению к преступникам, является достижением цивилизованного общества - но и безоглядочно героизировать случайную жертву явно не стоит. Напоминает историю с Хорстом Весселем.
Хорошо, что в России такого нет. Кого бы мусора не убили/избили, всегда найдётся толпа тех, кто укажет, почему жертву жалеть не надо, и вообще поделом ему досталось
попкорном запасся.
но вообще с рибоком они не хотели продлевать контракт еще в прошлом году, хотели закончить в 20 году и забыть о них
Можно сколько угодно кричать про тоталитарное совковое прошло, но вот демонстрация настоящего живого тоталитаризма – чел сделал оооочень невинный твит, можно даже сказать, вообще ничего не написал, и сразу крупная транснациональная компания тут же опрокинула его с контрактом, как будто это и не Рибок, а МинКросХоз под управлением ЦК Демпартии.
Тоже самое сделали бы и Найки, и Кока-Кола, и ФБ, и Гугл и все остальные частные ^_^ бизнесы, потому что они частные по далекому генезису, а по АО форме собственности принадлежат банкам, которые содержат и этот крупный бизнес, и эти политические движухи, против которых возникать запрещено, как мы видим, строжайше – если ты не бесконтрактнный реднек, конечно.
Reebok у меня четко ассоциируется с CrossFit и UFC. С последними они, вроде, тоже не будут продлевать партнерку. Интересно, какой путь выберут дальше.
И это отлично. Потому что кроссфит для рядовых неподготовленных пользователей, которые хотят выглядеть как атлеты это опасная для здоровья вещь.
Как серьезно то блять))))
он еще в письме оскорбил одну владелицу кроссфит-бокса, когда она ему сказала, что не будет продлевать аффилят
а вообще многие топ-атлеты уже выступили, сказали что не будут участвовать в Играх, и думаю что делать дальше
там чет серьезное назревает
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