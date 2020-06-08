Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Маркетинг
Галина Мубаракшина
4870

Reebok прекратит партнёрство с организатором CrossFit Games из-за твита о погибшем афроамериканце Джордже Флойде Материал редакции

Глава CrossFit назвал проблемы здравоохранения «FLOYD-19».

46 комментариев
В закладки

Reebok решила не продлять десятилетний спонсорский контракт с организатором соревнований CrossFit Games после скандала с участием главы фитнес-компании Грега Глассмана, передаёт CBS Sports.

Пользователи Twitter осудили Глассмана за комментарий, который он оставил под публикацией Института показателей и оценки здоровья. Институт указал, что расизм и дискриминация — это «критические проблемы здравоохранения». Глассман ответил «It’s FLOYD-19» по аналогии с Covid-19.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая в США при задержании полицией. После его смерти в стране начались массовые беспорядки, напоминает CBS Sports. Против расизма выступили многие известные спортсмены, в том числе баскетболисты Майкл Джордан, Джеймс Леброн, футболист Том Брэди, хоккеист Александр Овечкин.

«Не так давно мы обсуждали заключение нового соглашения. Но в свете недавних событий решили закончить партнёрство с CrossFit», — заявили в Reebok, уточнив, что компания поддержит соревнования 2020 года.

Глассман не впервые вызывает критику — огласку также получил его ответ на письмо одного из филиалов с просьбой поддержать выступления против расизма, указывает BBC. Глава CrossFit заявил, что автор письма оторван от реальности и «карантин ухудшил его психическое здоровье». Позже он извинился, уточнив, что CrossFit не поддерживает расизм.

CrossFit Games — ежегодные спортивные соревнования, которые проводятся с 2007 года. Атлеты состязаются в силе, выносливости, гибкости; задания могут включать элементы, не входящие в стандартную программу кроссфита. В 2018 году на участие в открытых соревнованиях зарегистрировались 415 тысяч человек.

#новость #reebok

Галина Мубаракшина
+8724
5
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","reebok"], "comments": 46, "likes": 4, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 132726, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 08 Jun 2020 17:03:23 +0300", "is_special": false }
0
46 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ilya Brin

36

Чёрный день для Глассмана и CrossFit

Ответить

Валентин Стекольников

Ilya
13

Давайте будем политкорректны. Афродень. 

Ответить

Stas Korg

Валентин
0

Афроамерикан день, если быть точнее

Ответить

Nikita Kolmogorov

Валентин
0

"черный" — это более политкорректно, чем "афро".

Ответить

Stas Korg

Ilya
0

рибок сдуеться, а кроссфитом продолжат заниматься  во всем мире. Так что тут рибок не одел шапку назло маме и отморозил уши

Ответить

Крейг

9

Они сами отделяют эту тему от других. Уверен, что если бы "пошутили" бы над смертью белого, ничего бы не было.

Ответить

ЯжПрограммист

7

На чьё лицо интересно они теперь пересядут.

Ответить

Igor Shkarin

ЯжПрограммист
0

Ждал коммента что-то вроде этого...

Ответить

Alexey Ivanov

2

Сколько человек убивают в США и мире ежедневно? В чем проблема с Флойдом? Среди полицейских тоже есть маньяки и психи. Это риск системы.

Ответить

Андрей Марчук

Alexey
13

Как мне кажется проблемма не в Флойде, а в sjw и либералах которые очень хотят подсолить Трампу

Ответить

Денис Давыдов

Alexey
0

Проблема в расизме этих полицейских. Если бы они убили его за то, что им не понравился его нос или футболка — проблема была бы меньше. 

Ответить

John Doe

Денис
2

Чушь полная - полицейский знал его лично. Они работали 5 лет в одно клубе охранниками. У полицейского жена-азиатка (10 лет были женаты). В целом смерть произошла по большей части не из-за давления на шею(на что обращают внимания все СМИ и тп), а на тело в целом, в числе прочего - из-за собственной массы человека. Ровно так же погиб белый задержанный в 2016(только тогда он кричал "вы убивает меня"). Жестокость конкретного полицейского - да. Систематическая проблема жестокости - если только если как результат систематического криминала в чёрных кварталах. 

Ответить

Alex Chalov

John
0

Кстати, да, а учитывая что их снимали с разных камер чуть ли ни сестры Вачовски, то не исключено, что это изначальная провокация.

Ответить

Михаил Иванович

Alex
0

То есть, тот факт, что задержание происходило днём в людном месте в 21-м веке, когда камеры встраивают уже чуть ли не в шнурки, вас не устраивает и вы ищете теории заговора?

Ответить

Alex Chalov

Михаил
0

Я вообще всему доброму на свете сразу верю, особенно сюжетам по политическим событиям.

Ответить

Фагиз Мавлютов

John
0

"систематический криминал в чёрных кварталах"

это по вашему проблема законопослушных афроамериканцев?
почему законопослушные граждане должны страдать из за предрассудков полицейских из за беспорядков в криминальных районах?

Ответить

Alexandre Svergoun

Фагиз
0

из за предрассудков полицейских

Как бы статистика говорит что это не предрассудки.
Главная проблема это создание чёрных гетто. Строить целые кварталы для бедных это была ошибка. Власти потеряли контроль в этих кварталах. Нужно исправлять эту ошибку, ну и ментов тоже приструнить. Запретить удушающие приёмы. Запретить насилие если нет сопротивления. 

Ответить

Andrey Dolg

Денис
1

Вы пургу несёте. Они не пытались его намерено убить.

Ответить

Ioanne

Денис
0

Так может за прыщ на носу и убили, откуда ты знаешь? Или типа, если он черный, то по дефолту коп его за прыщ на носу не мог убить, а убил только из-за цвета кожи?

Ответить

Michael Petrov

Alexey
0

выборы скоро

Ответить

Andrey Dolg

Michael
1

Пока это напоминает попытку избавится от выборов.)

Ответить

Michael Petrov

Andrey
1

кто то думал, что раздуть будет хорошо под выборы, а получили "стреляйте в ноги, а не в сердце" кандидата Байдена. даже левые сми стебут

Ответить

Катерина Ма

Alexey
0

Ох, уж эти афроамериканцы- на мой взгляд они самые первые расисты...  Флойд при жизни был святым? 

Ответить

ivan krapivin

Alexey
0

Он кроссфитер был я так понимаю

Ответить

Сослан Сакшин

3

Так Рибок от кроссфита отказались или от кроссфит геймс? Журналистика уровня VC, ебто

Ответить

Stas Korg

Сослан
0

Так они не смогут наносить логотипы CrossFit на свою экипу и обувь , и CrossFit IQ сами на хотели продлевать с ними контракт , Rogue сейчас качает там )

Ответить

Сослан Сакшин

Stas
2

Да статья мутно написана просто
Бесит такое

Ответить

Stas Korg

Сослан
1

Чувак просто смотрит как на новость , не в теме CrossFit community.мог бы дать расширенный анализ. но наверное вечером пьет пиво , а не закрывает схему )

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Stas Korg

3

CrossFit хотел уже с Rogue контрактовать , прошлые CG были с Rogue. У Reebok при их убыточности , были два драйвера UFC & CrossFit. Теперь им точно каюк, и Rogue с Nike будут качать, о серии nano забываем. Reebok выстрелил себе в ногу )))

Ответить

Сослан Сакшин

Stas
0

Рог экипировку не производит
Рог Рибоку не был помехой

Ответить

Stas Korg

Сослан
0

??? Rogue не производит только обувь, но кто сказал что завтра не будет коллаба Rogue&Nike or Rogue&NOBULL , а всю остальную одежду делает, и более удобная имхо, я уже не говорю о оборудовании. 

Ответить

Валентин Стекольников

2

Итак, американское общество подняло на знамёна злостного преступника, 6 раз судимого (в том числе за вооружённый грабёж) и в очередной раз пойманного. Конечно, это не оправдывает полицейскую жестокость - осознание того, что законы нужно соблюдать даже по отношению к преступникам, является достижением цивилизованного общества - но и безоглядочно героизировать случайную жертву явно не стоит. Напоминает историю с Хорстом Весселем. 

Ответить

Михаил Иванович

Валентин
1

Хорошо, что в России такого нет. Кого бы мусора не убили/избили, всегда найдётся толпа тех, кто укажет, почему жертву жалеть не надо, и вообще поделом ему досталось

Ответить

sasha supertouch

2

попкорном запасся.
но вообще с рибоком они не хотели продлевать контракт еще в прошлом году, хотели закончить в 20 году и забыть о них

Ответить

Danil Morozov

1

Совсем уже со своей повесточкой поехали кукухой

Ответить

Alex Chalov

1

Можно сколько угодно кричать про тоталитарное совковое прошло, но вот демонстрация настоящего живого тоталитаризма – чел сделал оооочень невинный твит, можно даже сказать, вообще ничего не написал, и сразу крупная транснациональная компания тут же опрокинула его с контрактом, как будто это и не Рибок, а МинКросХоз под управлением ЦК Демпартии.

Тоже самое сделали бы и Найки, и Кока-Кола, и ФБ, и Гугл и все остальные частные ^_^ бизнесы, потому что они частные по далекому генезису, а по АО форме собственности принадлежат банкам, которые содержат и этот крупный бизнес, и эти политические движухи, против которых возникать запрещено, как мы видим, строжайше – если ты не бесконтрактнный реднек, конечно.

Ответить

Денис Файзулин

1

нда уж

Ответить

Bacceti Sphodromantis

1

Reebok у меня четко ассоциируется с CrossFit и UFC. С последними они, вроде, тоже не будут продлевать партнерку. Интересно, какой путь выберут дальше. 

Ответить

Stas Korg

Bacceti
0

как бы сам Reebok не закончился )   они долго убыточны , и два драйвера ушли

Ответить

Antony Divnich

1

И это отлично. Потому что кроссфит для рядовых неподготовленных пользователей, которые хотят выглядеть как атлеты это опасная для здоровья вещь.

Ответить

Stas Korg

Antony
0

все от масштабирования, если начинаешь 100 в сед брать то да, а если делаешь берпи и отжимания)  в своем темпе - то все ок. главное знать что ты не Фроннинг

Ответить

Иван Вундермахер

0

Как серьезно то блять))))

Ответить

sasha supertouch

Иван
1

он еще в письме оскорбил одну владелицу кроссфит-бокса, когда она ему сказала, что не будет продлевать аффилят
а вообще многие топ-атлеты уже выступили, сказали что не будут участвовать в Играх, и думаю что делать дальше
там чет серьезное назревает

Ответить

A.A. Rayskiy

0

Перепутали год в твите..ну что теперь контракты разрывать?

Ответить

Сергей Михельсон

0
Ответить

alex twit

0

АСТАНАВИТЕС!!!1

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

Авито
Подписан
Отписаться
Кейс про «поговорить»: как мы создали ассистента Авито Работы
Анна Ошарова, руководитель продукта Авито Работа, рассказывает о том, как команда смогла запустить чат-бот, который пом…
0
Checkaso
Подписан
Отписаться
Зачем приложению ASO? С чего начать и как отслеживать эффективность
Привет! Это наш первый пост на vc. Мы решили сделать его вводным – объяснить, что такое ASO, зачем оно нужно, из каких …
1
Evrone
Подписан
Отписаться
Online Ruby Meetup №12

Показать еще

Лучшие комментарии
Sergey Luchin
за день
«Тинькофф» запустил сервис для инвестирования «сдачи» с покупок в биржевые фонды
Igor Kachura
за неделю
У меня стоит вотсапп, там есть почти все мои контакты, но переписываемся мы все всё равно в телеграме. Вот такие мы 66,7 миллионов пользователей.
Павел Дуров: у Telegram 30 млн пользователей в России

Прямой эфир

Alexandre Svergoun

Reebok прекратит партнёрство с…

Александр Батурин

Путин подписал закон о создании…

Serge Ovchinnikov

Собянин объявил график…

Sergey Telnov

Путин подписал закон о создании…

Александр Батурин

Путин подписал закон о создании…

Aleksei Kachanov

Зачем мы запустили первый в…

Nikita Kolmogorov

Reebok прекратит партнёрство с…

Serge Ovchinnikov

Собянин объявил график…

Александр Св-Ко

Собянин объявил график…

Алекс Никифоров

Ты можешь лучше: как избавиться…

Stas Korg

Reebok прекратит партнёрство с…

Карфаген должен…

Путин подписал закон о создании…

Stas Korg

Reebok прекратит партнёрство с…

Anatoly

«Железный» островок: о жизни в…

Денис Демидов

Американская Nikola провела IPO…

Stas Korg

Reebok прекратит партнёрство с…

Александр Батурин

Путин подписал закон о создании…

Yuri

Почему мы блокируем TeamViewer

Денис Демидов

Собянин объявил график…

Stas Korg

Reebok прекратит партнёрство с…