Сервис заказа такси «Ситимобил» вместе с художником Duran создали сувенирные магниты из путешествий по «самоизоляции», рассказал vc.ru представитель компании. Duran нарисовал эскизы магнитов, а мастера из Костромы их слепили.

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«Многие старались находить позитив в этой ситуации и шутили в соцсетях о "рабочих поездках" на кухню и в гостиную или "отпуске" на балконе», — объяснили в компании.

Всего компания выпустила 200 наборов, в каждом из которых по пять магнитов. «Ситимобил» планирует подарить их «друзьям компании на память о весне-2020». Часть наборов сервис разыграет в соцсетях, ещё 30 наборов магнитов художник разыграет в своей группе во «ВКонтакте».