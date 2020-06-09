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Брендинговое агентство «Супрематика» вместе с Possible Moscow разработали маскота «Перека» для внутреннего HR-бренда «Перекрёсток Вместе» сети магазинов «Перекрёсток». Персонаж создан на основе логотипа компании.
«Разработка фирменного стиля HR-бренда — только часть масштабного проекта по ребрендингу сети», — рассказали в Possible Moscow.
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Alexandr Simonov
Я не специалист ни в дизайне, ни в нейминге, но на мой обывательский вкус «Перек» - это полная хуйня.
Андрей МахоринAlexandr
ну так-то перек уже прижившееся сокращение, так что вполне логично
Alexandr SimonovАндрей
вот впервые слышу. Может где-то локально
Станислав АнтохиAlexandr
Видимо, в отделе маркетинга Перекрёстка) я тоже не слышал
Pavel NekhaevAlexandr
Да, какое-то дебильное сокращение
Я Витя
Бля, а есть какие-нибудь исследования финансового эффекта от подобных инициатив? Как одушевление значка геолокации спасает от структурного падения покупательской способности?
Roman TrifonovЯ
Для определенного круга лиц от этих мероприятий несомненно есть финансовый эффект. ;)
Alexander KrupnitskiЯ
Такие инициативы оцениваются не только в деньгах, но и в них тоже. Тут решается задача лояльности к бренду работодателя и вероятно этот маскот будет в полуавтоматическом режиме общаться с новичками через какой-нибудь чатбот. Это сильно удешевит и ускорит процесс онбординга и поможет разгрузить других, давно работающих сотрудников и HR. Ещё такие штуки круто выступают барометром настроений в коллективе.
BearStrikesBack
Через квартал "придумают" его сестру - Пятё?
Иван ПротасBearStrikesBack
И будет секс
Alexandr SimonovBearStrikesBack
и трансгендера Карус
Алексей Горячев
Скрепыш негодуэ
Екатерина Реднекова
Че то он везде на сложных щщах. Почти половина вариантов с откровенно мрачным выражением лица.
Сергей КовалевЕкатерина
вот да)
Сергей Ковалев
В целом прикольно получилось, но вид у персонажа какой-то тревожный, совсем не радостный. Ротик маленький, глаза большие и смотрит он исподлобья.
Сергей Ковалев
а это кто? Трамп?)
Paul_N
Зачем вообще нужны имбецильные "маскоты"?