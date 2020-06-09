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Маркетинг
Лиана Липанова
680

«Супрематика» и Possible Moscow разработали брендированного маскота «Перек» для «Перекрёстка» Материал редакции

Брендинговое агентство «Супрематика» вместе с Possible Moscow разработали маскота «Перека» для внутреннего HR-бренда «Перекрёсток Вместе» сети магазинов «Перекрёсток». Персонаж создан на основе логотипа компании.

«Разработка фирменного стиля HR-бренда — только часть масштабного проекта по ребрендингу сети», — рассказали в Possible Moscow.

#новость

Лиана Липанова
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0
17 комментариев
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Alexandr Simonov

14

Я не специалист ни в дизайне, ни в нейминге, но на мой обывательский вкус «Перек» - это полная хуйня.

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Андрей Махорин

Alexandr
3

ну так-то перек уже прижившееся сокращение, так что вполне логично

Ответить

Alexandr Simonov

Андрей
5

вот впервые слышу. Может где-то локально

Ответить

Станислав Антохи

Alexandr
2

Видимо, в отделе маркетинга Перекрёстка) я тоже не слышал

Ответить

Pavel Nekhaev

Alexandr
0

Да, какое-то дебильное сокращение

Ответить

Я Витя

3

Бля, а есть какие-нибудь исследования финансового эффекта от подобных инициатив? Как одушевление значка геолокации спасает от структурного падения покупательской способности?

Ответить

Roman Trifonov

Я
0

Для определенного круга лиц от этих мероприятий несомненно есть финансовый эффект. ;)

Ответить

Alexander Krupnitski

Я
0

Такие инициативы оцениваются не только в деньгах, но и в них тоже. Тут решается задача лояльности к бренду работодателя и вероятно этот маскот будет в полуавтоматическом режиме общаться с новичками через какой-нибудь чатбот. Это сильно удешевит и ускорит процесс онбординга и поможет разгрузить других, давно работающих сотрудников и HR. Ещё такие штуки круто выступают барометром настроений в коллективе. 

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BearStrikesBack

1

Через квартал "придумают" его сестру - Пятё?

Ответить

Иван Протас

BearStrikesBack
0

И будет секс

Ответить

Alexandr Simonov

BearStrikesBack
0

и трансгендера Карус

Ответить

Алексей Горячев

1

Скрепыш негодуэ

Ответить

Екатерина Реднекова

1

Че то он везде на сложных щщах. Почти половина вариантов с откровенно мрачным выражением лица. 

Ответить

Сергей Ковалев

Екатерина
0

вот да)

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Сергей Ковалев

0

В целом прикольно получилось, но вид у персонажа какой-то тревожный, совсем не радостный. Ротик маленький, глаза большие и смотрит он исподлобья. 

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Сергей Ковалев

0

а это кто? Трамп?) 

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Paul_N

0

Зачем вообще нужны имбецильные "маскоты"?

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