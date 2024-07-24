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Артур Томилко
Маркетинг

ФАС возбудила дело против «Яндекс Еды» и «Альфа-банка» из-за рекламы 50% кешбэка

О том, что его максимальный размер составляет 500 рублей, сообщалось «недоступным для восприятия способом».

  • В телевизионной рекламе «Альфа-банка» и «Яндекс Еды» говорилось о начислении 50% кешбэка при оплате заказа в сервисе любой картой банка.
  • При этом информация о максимальной сумме кешбэка — 500 рублей — размещалась в ролике «недоступным для восприятия способом», установила ФАС. По мнению регулятора, такие действия могут вводить клиентов в заблуждение.
  • Служба возбудила в отношении компаний дело о нарушении закона «О рекламе». В случае установления вины им грозит штраф. В «Альфа-банке» и «Яндекс Еде» решение ФАС не комментировали.
Евгения Евсеева
Маркетинг
«Кешбэк не на всё»: «Райффайзенбанк» по требованию ФАС разместил рекламу, опровергающую свою акцию

Её в течение недели показывали по «РЕН-ТВ».

#новости #фас #альфабанк #яндекседа

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47 комментариев
Вадим Д.

сообщалось «недоступным для восприятия способом»😂😁
Если б в первый раз.
— А штраф-то, небось, маааааленький.

12
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Отрицательный Веган

Я после этого мультика до сих пор писаюсь по ночам.

4
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Пролетая над ведром картошки.

Для нового клиента.

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Слегка Придурковатый

Что, системно значимым компаниям снова гигантский неподъёмный штраф платить в несколько десятков тыщ рублей штоле? ФАС, да ты охуел!

6
1
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Павел Данилов

А что если сумма штрафа изначально была вписана в маркетинговый план этой рекламной кампании?

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Рустам

Я уже попался на такую рекламу у них, после этого картой альфы не плачу в таких акциях 😅

5
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Алекс Ввв

я еще лет 10 назад поверил альфе примерно в похожей фигне. (только с авиабилетами) и тоже после этого - закрыл и порезал карту у них и больше ни разу не пользовался их говнобанком

2
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