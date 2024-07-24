ФАС возбудила дело против «Яндекс Еды» и «Альфа-банка» из-за рекламы 50% кешбэка

О том, что его максимальный размер составляет 500 рублей, сообщалось «недоступным для восприятия способом».В телевизионной рекламе «Альфа-банка» и «Яндекс Еды» говорилось о начислении 50% кешбэка при оплате заказа в сервисе любой картой банка.При этом информация о максимальной сумме кешбэка — 500 рублей — размещалась в ролике «недоступным для восприятия способом», установила ФАС. По мнению регулятора, такие действия могут вводить клиентов в заблуждение.Служба возбудила в отношении компаний дело о нарушении закона «О рекламе». В случае установления вины им грозит штраф. В «Альфа-банке» и «Яндекс Еде» решение ФАС не комментировали.Евгения ЕвсееваМаркетинг17 июня«Кешбэк не на всё»: «Райффайзенбанк» по требованию ФАС разместил рекламу, опровергающую свою акцию Её в течение недели показывали по «РЕН-ТВ».#новости #фас #альфабанк #яндекседа
сообщалось «недоступным для восприятия способом»😂😁
Если б в первый раз.
— А штраф-то, небось, маааааленький.
Я после этого мультика до сих пор писаюсь по ночам.
Для нового клиента.
Что, системно значимым компаниям снова гигантский неподъёмный штраф платить в несколько десятков тыщ рублей штоле? ФАС, да ты охуел!
А что если сумма штрафа изначально была вписана в маркетинговый план этой рекламной кампании?
Я уже попался на такую рекламу у них, после этого картой альфы не плачу в таких акциях 😅
я еще лет 10 назад поверил альфе примерно в похожей фигне. (только с авиабилетами) и тоже после этого - закрыл и порезал карту у них и больше ни разу не пользовался их говнобанком