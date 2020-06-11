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Маркетинг
Галина Мубаракшина
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Ozon позволит использовать данные о своей аудитории для рекламных кампаний клиентам Segmento Материал редакции

Клиенты сервиса смогут использовать их для запуска таргетированной рекламы.

  • Ozon заключил партнёрское соглашение с платформой онлайн-рекламы Segmento (входит в экосистему «Сбербанка»), рассказали vc.ru представители маркетплейса.
  • Пользователям рекламного сервиса теперь будут доступны данные об аудитории Ozon, которые они смогут использовать для таргетинга. Раньше эта опция была доступна только в рекламном кабинете Ozon.
  • Ozon будет предоставлять партнёру информацию на основе обезличенных данных о посещении карточек товаров и покупок — по категориям, на сайте и в мобильном приложении. Пользователи смогут сегментировать аудиторию по целевому действию, например, добавлению товара в корзину. Информация в Segmento будет обновляться в режиме реального времени.
  • Ежедневная аудитория Ozon, по собственным данным, более 3,5 млн пользователей. В марте и апреле 2020 года число новых клиентов площадки удвоилось год к году, уточнили в компании.
  • На платформу Segmento, по данным компании, приходится 1 млрд рекламных показов в месяц на 2 млн сайтов рунета, а также в 500 тысячах мобильных приложений.

#новость #ozon

Галина Мубаракшина
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