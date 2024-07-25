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Таня Боброва
Маркетинг

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о запрете «распространения рекламы» на ресурсах нежелательных организаций

Или на сайтах тех, чья работа запрещена в России.

  • Законопроект внесли в Госдуму в июне 2024-го. Он предлагает запретить «распространение рекламы на информационных ресурсах» иностранных или международных неправительственных организаций, которые объявлены нежелательными в России или работа которых запрещена.
  • Предусматривается запрет и для «иных информационных ресурсов, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством России об информации, информационных технологиях и о защите информации».
У Facebook* и Instagram* и сейчас большая аудитория в России. Многие продолжают пользоваться этими ресурсами, обходя блокировки. И это позволяет той же компании Meta* зарабатывать на рекламном российском рынке. Немалый доход пускается на создание и распространение экстремистского контента, а также поддержание интереса к этим площадкам.
Александр Хинштейн, один из авторов законопроекта (цитата по сайту Госдумы)
  • В своём Telegram-канале Хинштейн добавил, что «доходы значительные: только за пять месяцев 2024 года объём рекламных бюджетов в Instagram* составил 2,2 млрд рублей».
  • По его словам, инициатива предполагает «полный запрет распространения рекламы на подобных площадках — если суд признал информресурс экстремистской организацией и ограничил доступ». Ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель, добавил депутат.
  • По данным Роскомнадзора, который обязывает маркировать рекламу даже в заблокированных соцсетях, в 2023 году российские рекламодатели потратили на продвижение своих товаров и услуг в Instagram* 900 млн рублей.

*Facebook и Instagram принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

#новости

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48 комментариев
Veniamin Borzov

Вы думали, что ноготочки рекламируете, а по факту работаете на английскую военщину!
Тут минимум десять лет без права переписки, с конфискацией имущества и ноготочков.
Ну что, досвапался, враг народа?

12
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Сергей Коновалов
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Миио проходил

Ноготочки будут конфискованы с помощью плоскогубцев?

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Griby Lenina

Теперь вы можете устранить конкурента, просто разместив его рекламу в инсте.

8
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Алекс

Наверное не совсем устранить, но подгадить точно.

2
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dddaaasss

Интересно что будет если прорекламировать самого Хинштейна в инстаграме?

1
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Томский Сибирячок

Как вы это сделаете если у рекламы есть id, и видно кто ее дал?

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