Госдума поддержала в первом чтении законопроект о запрете «распространения рекламы» на ресурсах нежелательных организаций

У Facebook* и Instagram* и сейчас большая аудитория в России. Многие продолжают пользоваться этими ресурсами, обходя блокировки. И это позволяет той же компании Meta* зарабатывать на рекламном российском рынке. Немалый доход пускается на создание и распространение экстремистского контента, а также поддержание интереса к этим площадкам.
Александр Хинштейн
, один из авторов законопроекта (цитата
по сайту Госдумы)
Вы думали, что ноготочки рекламируете, а по факту работаете на английскую военщину!
Тут минимум десять лет без права переписки, с конфискацией имущества и ноготочков.
Ну что, досвапался, враг народа?
Ноготочки будут конфискованы с помощью плоскогубцев?
Теперь вы можете устранить конкурента, просто разместив его рекламу в инсте.
Наверное не совсем устранить, но подгадить точно.
Интересно что будет если прорекламировать самого Хинштейна в инстаграме?
Как вы это сделаете если у рекламы есть id, и видно кто ее дал?