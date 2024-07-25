Госдума поддержала в первом чтении законопроект о запрете «распространения рекламы» на ресурсах нежелательных организаций

У Facebook* и Instagram* и сейчас большая аудитория в России. Многие продолжают пользоваться этими ресурсами, обходя блокировки. И это позволяет той же компании Meta* зарабатывать на рекламном российском рынке. Немалый доход пускается на создание и распространение экстремистского контента, а также поддержание интереса к этим площадкам.

Александр Хинштейн, один из авторов законопроекта ( , один из авторов законопроекта ( цитата по сайту Госдумы)