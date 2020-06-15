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в пользу общения при помощи мемов
Создатели страниц в Twitter и «ВКонтакте» уже извинились «за общественный резонанс» и объявили о прекращении работы.
В июне 2020 года неизвестные создали в Twitter и во «ВКонтакте» страницы производителя куриного мяса «Троекурово». Бренд заявил, что аккаунты не имеют никакого отношения к компании.
Аккаунты от лица бренда заявили о поддержке трансгендеров, поздравили россиян куриными ножками в цветах триколора, объявили о ложном снятии «карантина» и призвали пользователей пойти на шашлыки.
Бренд пожаловался на «чёрный» пиар. «В отношении происходящих действий третьих лиц будет проведено расследование со стороны компетентных органов», — говорится на сайте компании. Материнская компания бренда — группа «ПРОДО» — заявила, что в продвижении «Троекурово» «не используются методы, позволяющие добиться скандальной известности».
Канал «Москва 24» сообщил о куриных ножках в цветах триколора в одном из сюжетов:
В последнем твите фейкового аккаунта говорится, что работа профиля будет приостановлена.
Больше похоже что просто отдел маркетинга налажал)
Хаха, два фейла подряд. Во-первых, дали возможность в 2020 году писать от имени своей компании, во-вторых такой инфоповод зафакапили.
А это охрененная идея...*ушла создавать фэйковую страницу делимобиля и придумывать черный пиар с кровищей и наклейками в виде бабушек на кузов*
Смеялся до больных щёк.
Надеюсь виновников найдут и заберут в рекламное рабство, чтобы они дальше народ веселили
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