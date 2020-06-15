Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Маркетинг
Лиана Липанова
1986

Бренд «Троекурово» пожаловался на «чёрный пиар» в соцсетях — кто-то от лица фабрики рекламировал мясо в цветах триколора Материал редакции

Создатели страниц в Twitter и «ВКонтакте» уже извинились «за общественный резонанс» и объявили о прекращении работы.

8 комментариев
В закладки

В июне 2020 года неизвестные создали в Twitter и во «ВКонтакте» страницы производителя куриного мяса «Троекурово». Бренд заявил, что аккаунты не имеют никакого отношения к компании.

Аккаунты от лица бренда заявили о поддержке трансгендеров, поздравили россиян куриными ножками в цветах триколора, объявили о ложном снятии «карантина» и призвали пользователей пойти на шашлыки.

Бренд пожаловался на «чёрный» пиар. «В отношении происходящих действий третьих лиц будет проведено расследование со стороны компетентных органов», — говорится на сайте компании. Материнская компания бренда — группа «ПРОДО» — заявила, что в продвижении «Троекурово» «не используются методы, позволяющие добиться скандальной известности».

Канал «Москва 24» сообщил о куриных ножках в цветах триколора в одном из сюжетов:

Троекурово @troekurovoru
Ого, нашу акцию оценили так сильно, что даже показали по новостям.
Спасибо @infomoscow24
#троекурово #деньроссия #антихайп https://t.co/Op73eQgIp5

В последнем твите фейкового аккаунта говорится, что работа профиля будет приостановлена.

Троекурово @troekurovoru
Всем привет! 👋
В связи с последними новостями мы вынуждены сообщить, что работа этого аккаунта будет приостановлена, а мы в свою очередь - искренне извиняемся за общественный резонанс.

Виновники навсегда покинут наш куриный курорт.
🐔🐔🐔

#троекурово #куриныйкурорт https://t.co/VhcE7x1yMw

#новость

Лиана Липанова
+20 035
1
9
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 8, "likes": 9, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 134216, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 15 Jun 2020 20:52:10 +0300", "is_special": false }
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Marat Ahiar

17

Больше похоже что просто отдел маркетинга налажал)

Ответить

Артём А.

Marat
0

Они уволены месяц назад. Поэтому кто-то, не связанный с брендом, от лица бренда рекламировал мясо в цветах триколора)

Ответить

Денис .

8

Триколорово

Ответить

Anton Smets

7

Хаха, два фейла подряд. Во-первых, дали возможность в 2020 году писать от имени своей компании, во-вторых такой инфоповод зафакапили.

Ответить

Михаил Плясунов

1

Гиганты маркетинга. Отцы русской мысли...

Ответить

Алла Колесникова

1

А это охрененная идея...*ушла создавать фэйковую страницу делимобиля и придумывать черный пиар с кровищей и наклейками в виде бабушек на кузов*

Ответить

Всеволод Скворцов

0

Смеялся до больных щёк.
Надеюсь виновников найдут и заберут в рекламное рабство, чтобы они дальше народ веселили 

Ответить

lakoros

Всеволод
0

Какая из представленных шуток была хорошей? 
Забойная курица которая может "распоряжаться своим телом"?

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

ЦДП
Подписан
Отписаться
«Найди испытание своей мечты»: Цифровое деловое пространство выпустило инстаграм-маску к Международному дню блогера
Пользователи соцсети cмогут подобрать себе необычный челлендж и запустить его.
1
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
СТА как мощный инструмент для продвижения бизнеса: яркие примеры удачного написания призывов к действию
Хотите больше подписчиков на своем профиле в Instagram или Facebook? Привлечение больше клиентов и увеличение продаж? В…
0
ProductStar
Подписан
Отписаться
Как найти свою первую работу программистом?
Недавно мы с Алексеем Паршуковым, Unit Lead в SkyEng, ex-CTO DocDoc, проводили вебинар «Быстрый старт в Программировани…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Ware Wow
за день
«Яндекс» запустил «Телемост» — похожий на Zoom сервис видеозвонков, к которым можно присоединиться по ссылке
Gibrada Retarade
за неделю
Щас ещё Эльбрус навалится всей массой.
Bloomberg: на WWDC 2020 Apple объявит о переходе на собственные ARM-процессоры в Mac вместо чипов Intel

Прямой эфир

Виктор Михалев

Ozon начал тестировать сервис…

Виталий Орлов

Ozon начал тестировать сервис…

Артём А.

Бренд «Троекурово» пожаловался…

Виталий Орлов

Ozon начал тестировать сервис…

vlad krasnoff

Ozon начал тестировать сервис…

Виталий Орлов

Ozon начал тестировать сервис…

Bulat Ziganshin

Старший аналитик Leta Capital…

Виктор Михалев

Facebook запустила денежные…

vlad krasnoff

Старший аналитик Leta Capital…

Виктор Михалев

Facebook запустила денежные…

vlad krasnoff

Старший аналитик Leta Capital…

Максим Ильин

Что нужно было покупать в…

Sergei Timofeyev

Старший аналитик Leta Capital…

Виктор Михалев

Ozon начал тестировать сервис…

kei gelfer

Facebook запустила денежные…

Екатерина

«Билайн» заставляет выкупить…

lakoros

Бренд «Троекурово» пожаловался…

Artem Shevchenko

Apple расширила беспроцентную…

MC Godovasik

Типы сквозных аналитик для…

Designer Startup

Как я перешёл из маркетинга в…