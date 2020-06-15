Создатели страниц в Twitter и «ВКонтакте» уже извинились «за общественный резонанс» и объявили о прекращении работы.

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В июне 2020 года неизвестные создали в Twitter и во «ВКонтакте» страницы производителя куриного мяса «Троекурово». Бренд заявил, что аккаунты не имеют никакого отношения к компании.

Аккаунты от лица бренда заявили о поддержке трансгендеров, поздравили россиян куриными ножками в цветах триколора, объявили о ложном снятии «карантина» и призвали пользователей пойти на шашлыки.

Бренд пожаловался на «чёрный» пиар. «В отношении происходящих действий третьих лиц будет проведено расследование со стороны компетентных органов», — говорится на сайте компании. Материнская компания бренда — группа «ПРОДО» — заявила, что в продвижении «Троекурово» «не используются методы, позволяющие добиться скандальной известности».

Канал «Москва 24» сообщил о куриных ножках в цветах триколора в одном из сюжетов:

В последнем твите фейкового аккаунта говорится, что работа профиля будет приостановлена.