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Оператор наружной рекламы получит 40% в стартапе и поможет ему с продажами.
Стартап BackAd, который создал рюкзаки с экранами для показа рекламы в людных местах, привлёк первые внешние иневестиции — от HD Outdoor, которая в том числе размещает рекламу в «Аэроэкспрессе» и супермаркетах «Пятёрочка». Об этом vc.ru рассказали в HD Outdoor.
HD Outdoor получит 40% в стартапе. Сооснователь и гендиректор BackAd Филипп Дмитришин подтвердил vc.ru, что стартап привлёк инвестиции в обмен на долю. Сумму сделки и оценку стартапа стороны не раскрывают.
Оставшиеся 60% поровну поделены между основателями: Дмитришиным и братьями Иваном и Максимом Пархоменко.
Теперь оператор наружной рекламы станет эксклюзивным оператором BackAd и займется продажей рекламных возможностей проекта. HD Outdoor уже ведёт переговоры с рекламодателями из банковского сектора, телекома, сферы питания.
BackAd размещает рекламу с оплатой за контакт: подсчёт происходит с помощью направленной антенны и Wi-Fi-сниффера, по количеству смартфонов в радиусе 15 метров. Это позволяет с вероятностью 90% сказать о том , что реклама была увидена, говорят в компании.
Максимальный охват, который достижим с такой механикой, — 1,35 млн человек при использовании 50 рюкзаков в течение месяца. Показатель СРМ при этом будет на уровне 250-350 рублей, утверждают в BackAd. Сейчас у BackAd около 200 курьеров для перемещения рюкзаков с рекламой по 350 московским маршрутам.
Почему-то у меня от такой рекламы только уровень агрессии поднимается. Еще нахлобучат туда экран который будет портить зрение.
«Уже не видите рекламу? Покупайте наши линзы ...»
Надо законодательно запретить заранее, под эгидой борьбы с гос переворотами. Так как эти средства вещания одномоментно можно использовать в пропогандийский целях для вовлечения большего кол-ва людей.
Меня бесит аудо реклама из всех щелей рядом с метро и в тц. а теперь ещё и это....
так кто носить это будет:
курьеры? - есть вероятность, что побьют о отберут
школота? - так зашкварно как-то
Бизнес- модель не до конца понятна. Кто эти рюкзаки будет носить? Сотрудники стартапа? Обычные люди? Если последние, то зачем им это, как контролировать что он в лес с ним жить не уйдет и т.д.
Какое же дерьмо.
Вот вам еще идея для стартапа-благотворительности.
Шьете одежду с рекламой, брендами, логотипа и раздаете бомжам.
Они тусуются в вашей рекламе по городу, а заодно в чистой и теплой одежде.
Можно еще к челу приделать мегафон и он в толпе будет давать аудио рекламу. Погодите... где то я такое уже видел
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