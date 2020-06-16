Инвестиция в BackAd для нас — это инвестиция в мобильный Out-of-Home. Во всем мире, в том числе в Москве, наблюдается тренд на увеличение пешеходных зон, центр становится более пешеходным. В таких местах, как правило, существуют ограничения по рекламным форматам, например, на пешеходных улицах и в парках, где практически нет рекламных конструкций. Мобильный Out-of-Home снимает этот барьер.

У BackAd есть дополнительное преимущество — возможность считать рекламные контакты и продавать инвентарь по контактам, чего не раньше не было в «наружке». Сейчас это возможно. Любая конструкция внутри Бульварного кольца соберет намного меньше контактов, чем рюкзак, потому что рюкзак будет намеренно передвигаться там, где есть аудитория, и собирать охват.