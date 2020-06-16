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Маркетинг
Татьяна Боброва
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Российский разработчик рюкзаков с экранами для показа рекламы BackAd привлёк первые внешние инвестиции от HD Outdoor Материал редакции

Оператор наружной рекламы получит 40% в стартапе и поможет ему с продажами.

10 комментариев
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Стартап BackAd, который создал рюкзаки с экранами для показа рекламы в людных местах, привлёк первые внешние иневестиции — от HD Outdoor, которая в том числе размещает рекламу в «Аэроэкспрессе» и супермаркетах «Пятёрочка». Об этом vc.ru рассказали в HD Outdoor.

HD Outdoor получит 40% в стартапе. Сооснователь и гендиректор BackAd Филипп Дмитришин подтвердил vc.ru, что стартап привлёк инвестиции в обмен на долю. Сумму сделки и оценку стартапа стороны не раскрывают.

Оставшиеся 60% поровну поделены между основателями: Дмитришиным и братьями Иваном и Максимом Пархоменко.

Теперь оператор наружной рекламы станет эксклюзивным оператором BackAd и займется продажей рекламных возможностей проекта. HD Outdoor уже ведёт переговоры с рекламодателями из банковского сектора, телекома, сферы питания.

Инвестиция в BackAd для нас — это инвестиция в мобильный Out-of-Home. Во всем мире, в том числе в Москве, наблюдается тренд на увеличение пешеходных зон, центр становится более пешеходным. В таких местах, как правило, существуют ограничения по рекламным форматам, например, на пешеходных улицах и в парках, где практически нет рекламных конструкций. Мобильный Out-of-Home снимает этот барьер.

У BackAd есть дополнительное преимущество — возможность считать рекламные контакты и продавать инвентарь по контактам, чего не раньше не было в «наружке». Сейчас это возможно. Любая конструкция внутри Бульварного кольца соберет намного меньше контактов, чем рюкзак, потому что рюкзак будет намеренно передвигаться там, где есть аудитория, и собирать охват.

Дарья Чуйкова
генеральный директор HD Outdoor

BackAd размещает рекламу с оплатой за контакт: подсчёт происходит с помощью направленной антенны и Wi-Fi-сниффера, по количеству смартфонов в радиусе 15 метров. Это позволяет с вероятностью 90% сказать о том , что реклама была увидена, говорят в компании.

Максимальный охват, который достижим с такой механикой, — 1,35 млн человек при использовании 50 рюкзаков в течение месяца. Показатель СРМ при этом будет на уровне 250-350 рублей, утверждают в BackAd. Сейчас у BackAd около 200 курьеров для перемещения рюкзаков с рекламой по 350 московским маршрутам.

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vc.ru

#новость #реклама #backad

Татьяна Боброва
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0
10 комментариев
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Кирилл Вечкасов

11

Почему-то у меня от такой рекламы только уровень агрессии поднимается. Еще нахлобучат туда экран который будет портить зрение.
«Уже не видите рекламу? Покупайте наши линзы ...»

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Алексей Алексеев

3

Надо законодательно запретить заранее, под эгидой борьбы с гос переворотами. Так как эти средства вещания одномоментно можно использовать в пропогандийский целях для вовлечения большего кол-ва людей.

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Филипп Балтич

2

Меня бесит аудо реклама из всех щелей рядом с метро и в тц. а теперь ещё и это....

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Nickita Prochorov

1

так кто носить это будет:
курьеры? - есть вероятность, что побьют о отберут
школота? - так зашкварно как-то

Ответить

Alexander Steblina

1

Бизнес- модель не до конца понятна. Кто эти рюкзаки будет носить? Сотрудники стартапа? Обычные люди? Если последние, то зачем им это, как контролировать что он в лес с ним жить не уйдет и т.д.

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Viktor Mann

1
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Alex Marvell

1

Ебануться

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Мистер Блондин

0

Какое же дерьмо.
Вот вам еще идея для стартапа-благотворительности.
Шьете одежду с рекламой, брендами, логотипа и раздаете бомжам.
Они тусуются в вашей рекламе по городу, а заодно в чистой и теплой одежде.

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Vladimir Kras

Мистер
0

Чистой? Ну-ну

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Александр Св-Ко

0

Можно еще к челу приделать мегафон и он в толпе будет давать аудио рекламу. Погодите... где то я такое уже видел

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