Ozon выпустил собственную линейку одежды и аксессуаров — футболки, куртки, дождевики и другие вещи в фирменных цветах Ozon Blue и Ozon Magenta можно купить на сайте ритейлера. Об этом vc.ru рассказали в компании.

«Ozon уже не просто онлайн-магазин, а масштабная интернет-платформа с множеством b2b и b2c сервисов; и конечно, бренд много коммуницирует в офлайне — от постаматов и пунктов выдачи заказов до больших логистических хабов, куда свои товары привозят продавцы маркетплейса. Ежедневно в офлайн с нашим брендом происходит более 180 тысяч точек соприкосновения и теперь к Ozon можно стать еще ближе — например, надеть его на себя», — пояснила бренд-директор компании Мария Кутузова.