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Лимитированную коллекцию одежды можно купить только на сайте ритейлера.
Ozon выпустил собственную линейку одежды и аксессуаров — футболки, куртки, дождевики и другие вещи в фирменных цветах Ozon Blue и Ozon Magenta можно купить на сайте ритейлера. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Например, футболка или поясная сумка стоят по 1490 рублей, свитшот — 2490 рублей, а куртка — 6490 рублей. Первая партия ограничена, добавили в компании. В будущем ритейлер планирует расширять линейку новыми моделями одежды и аксессуаров.
«Ozon уже не просто онлайн-магазин, а масштабная интернет-платформа с множеством b2b и b2c сервисов; и конечно, бренд много коммуницирует в офлайне — от постаматов и пунктов выдачи заказов до больших логистических хабов, куда свои товары привозят продавцы маркетплейса. Ежедневно в офлайн с нашим брендом происходит более 180 тысяч точек соприкосновения и теперь к Ozon можно стать еще ближе — например, надеть его на себя», — пояснила бренд-директор компании Мария Кутузова.
Наконец-то! Всегда мечтал о дождевике от озона! Ведь Ozon уже не просто онлайн-магазин, а масштабная интернет-платформа с множеством b2b и b2c сервисов, наконец-то я смогу выразить это нося брендированное говно.
Вот кем надо быть, чтобы купить себе мерч от Озона? Кроме сотрудников Озона, конечно же. Или я проморгал тот момент, когда маркетплейс стал культовым брендом?
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