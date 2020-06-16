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Маркетинг
Татьяна Боброва
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Ozon выпустил собственную коллекцию дождевиков, футболок и другой одежды в фирменных цветах Материал редакции

Лимитированную коллекцию одежды можно купить только на сайте ритейлера.

6 комментариев
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Ozon выпустил собственную линейку одежды и аксессуаров — футболки, куртки, дождевики и другие вещи в фирменных цветах Ozon Blue и Ozon Magenta можно купить на сайте ритейлера. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Ozon

Например, футболка или поясная сумка стоят по 1490 рублей, свитшот — 2490 рублей, а куртка — 6490 рублей. Первая партия ограничена, добавили в компании. В будущем ритейлер планирует расширять линейку новыми моделями одежды и аксессуаров.

«Ozon уже не просто онлайн-магазин, а масштабная интернет-платформа с множеством b2b и b2c сервисов; и конечно, бренд много коммуницирует в офлайне — от постаматов и пунктов выдачи заказов до больших логистических хабов, куда свои товары привозят продавцы маркетплейса. Ежедневно в офлайн с нашим брендом происходит более 180 тысяч точек соприкосновения и теперь к Ozon можно стать еще ближе — например, надеть его на себя», — пояснила бренд-директор компании Мария Кутузова.

#ozon

Татьяна Боброва
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6 комментариев
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Andrey Smalkov

1

И все будут думать что ты курьер озона )

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Сергей Ругов

1

Наконец-то! Всегда мечтал о дождевике от озона! Ведь Ozon уже не просто онлайн-магазин, а масштабная интернет-платформа с множеством b2b и b2c сервисов, наконец-то я смогу выразить это нося брендированное говно.

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Антон Сапрыкин

0

Ниче так, по фейшену вбросили.

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lakoros

0

fashion

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Брат Серёга

0
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Владимир Бугаев

0

Вот кем надо быть, чтобы купить себе мерч от Озона? Кроме сотрудников Озона, конечно же. Или я проморгал тот момент, когда маркетплейс стал культовым брендом?

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