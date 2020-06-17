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Галина Мубаракшина
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Переговоры диспетчеров и крики чаек: «2ГИС» вместе с музыкантами выпустил альбом со звуками российских городов Материал редакции

Он поможет быстрее вернуться к жизни после «карантина».

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«2ГИС» выпустил в партнёрстве с российскими диджеями Максимом Лязгиным (Max Lyazgin) и Евгением Путинцевым (Hugobeat) альбом «2ГИС» о российских городах. Об этом vc.ru рассказал представитель картографического сервиса.

Продюсеры вдохновлялись танцевальной культурой 1980-90-х годов. Композиции посвящены семи городам: Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирску, Екатеринбургу, Казани, Владивостоку и Сочи.

Музыканты включили в треки цитаты из фильмов, фрагменты разговоров, звуки улиц и замиксовали их в стиле nu-disco, deep house и afro house, рассказали в «2ГИС». В «московской» композиции слышны переговоры диспетчеров и пилотов Шереметьева, в «петербургском» треке — слова гида, в аудиозаписи о Владивостоке — крики чаек и шум морского порта.

Этот альбом — подарок всем, кто хочет вернуться к привычной жизни после «карантина» и почувствовать настроение своего города, отметила представитель 2ГИС Юлия Швец.

Альбом можно скачать в Google Play, Apple Music, «Яндекс Музыке» и других крупных музыкальных сервисах.

#2гис

Галина Мубаракшина
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