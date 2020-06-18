Операторы смогут потребовать отсрочку только у государственных и муниципальных собственников земли.
- Федеральная антимонопольная служба предложила поддержать операторов наружной рекламы, сообщает РБК со ссылкой на опубликованный ведомством законопроект.
- ФАС предлагает позволить таким компаниям потребовать от гос- или муниципального собственника земли предоставить отсрочку платежей за право установки и эксплуатации щитов, лайтбоксов и других рекламных конструкций.
- Для этого в течение месяца стороны должны будут заключить дополнительное соглашение. Потребовать отсрочку операторы смогут в случае ЧС или режима повышенной готовности.
- В условиях кризиса из-за пандемии отсрочка позволит избежать массового банкротства и увольнений, рассчитывают авторы законопроекта. В 2020 году отрасль может потерять от 70% своих доходов, отмечает ведомство.
- Документ нужно принять экстренно — операторы сейчас вынуждены вносить платежи при отсутствии доходов, считает гендиректор группы Gallery Мария Комарова.
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