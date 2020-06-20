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Татьяна Боброва
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«Ситимобил» нанесёт на машину фото 17-летнего вратаря «Ростова» Дениса Попова после матча с «Сочи» — это идея водителя Материал редакции

Накануне молодёжный состав проиграл «Сочи» со счётом 1:10, но Попов всё равно стал лучшим игроком матча.

1 комментарий
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Сервис «Ситимобил» решил нанести на крышу одной из машин граффити с вратарём футбольного клуба «Ростов» Дениса Попова после матча 23-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи» 19 июня 2020 года, рассказали в компании.

За «Ростов» играли футболисты молодёжной команды, поскольку основной состав с 17 июня находится на карантине — у шестерых игроков обнаружили коронавирус. «Ростов» просил перенести игру, но «Сочи» отказал.

В результате ростовский клуб проиграл со счётом 1:10. Однако Попов сделал 15 сэйвов за матч и взял пенальти Антона Заболотного, а затем был признан лучшим игроком.

В «Ситимобиле» рассказали, что нанести портрет Попова на машину, как компания уже делала с портретом Бродского в Санкт-Петербурге, захотел один из водителей-партнёров сервиса в Ростове-на-Дону. Компании идея понравилась, теперь она свяжется с клубом, чтобы получить разрешение на использование изображения.

Кроме того, «Ситимобил» решил подарить молодёжному составу «Ростова» бесплатные поездки на такси до окончания карантина основного состава, а самому Попову — бесплатные поездки в любом классе такси «навсегда».

#ситимобил

Татьяна Боброва
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1 комментарий
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Arthur Niazyan

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Кокорин красавчик! Да вообще за Сочи зенитовцы забивали :) Молодёжки Ростова респект.

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