И представил новый рекламный AR-инструмент — Brand Scan.

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Сервис коротких видеороликов TikTok создал платформу для брендов и маркетологов TikTok for Business, сообщил vc.ru представитель компании.

С помощью сайта бизнес может получить доступ к рекламным форматам TikTok, включая TopView — полноэкранный баннер, который появляется при первом запуске приложения, передаёт TechCrunch. Кроме того, на платформе представлены форматы: Brand Takeover, In-Feed Video, Hashtag Challenge и Brand Effect.

Brand Takeover — это полноэкранный баннер с обратным отсчётом на 3-5 секунд до кнопки закрытия.

Hashtag Challenge — это флешмоб от имени бренда, который длится шесть дней.



In-Feed Video — кампания с роликом на 5-15 секунд в ленте пользователей.



Brand Effect — брендированные 2D- или 3D-фильтры.



Все эти форматы предлагались и до запуска TikTok for Business, но теперь компания собрала их на одной платформе, на которой будут появляться и другие новые продукты. По данным издания, вместе с запуском платформы компания представляет ещё один рекламный AR-инструмент — Brand Scan. Он позволит добавлять эффекты на передний или на задний план видео.

Кроме того, TikTok запускает онлайн-центр обучения, который поможет маркетологам изучить TikTok и его рекламные форматы, пишет TechCrunch. Участники обучения получат руководства по продуктам и изучат лучшие кейсы.