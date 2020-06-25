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в пользу общения при помощи мемов
И представил новый рекламный AR-инструмент — Brand Scan.
Сервис коротких видеороликов TikTok создал платформу для брендов и маркетологов TikTok for Business, сообщил vc.ru представитель компании.
С помощью сайта бизнес может получить доступ к рекламным форматам TikTok, включая TopView — полноэкранный баннер, который появляется при первом запуске приложения, передаёт TechCrunch. Кроме того, на платформе представлены форматы: Brand Takeover, In-Feed Video, Hashtag Challenge и Brand Effect.
Все эти форматы предлагались и до запуска TikTok for Business, но теперь компания собрала их на одной платформе, на которой будут появляться и другие новые продукты. По данным издания, вместе с запуском платформы компания представляет ещё один рекламный AR-инструмент — Brand Scan. Он позволит добавлять эффекты на передний или на задний план видео.
Кроме того, TikTok запускает онлайн-центр обучения, который поможет маркетологам изучить TikTok и его рекламные форматы, пишет TechCrunch. Участники обучения получат руководства по продуктам и изучат лучшие кейсы.
TikTok не раскрывает цены на свои рекламные инструменты, но в октябре 2019 года Ad Age опубликовал презентацию соцсети с ценами на рекламу.
Путин коллаборировался с Tiktok и снизил возраст самозанятых до 16 перед включением платформы чтобы донести до тиктокеров мем "плоти нологи"
все это закончится как со SnapChat.. появится новая игрушка
Snap, вроде, далека от того, чтобы «закончиться»
Ура, наконец-то. У Тиктока классные рекламные инструменты, но прямой кнопочки для заказа всего этого не хватало, конечно. Недавно ещё получил доступ к Creators Marketplace и теперь можно даже у блогеров напрямую заказать рекламу в профилях, несмотря на их якобы «контракты» с агенствами.
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