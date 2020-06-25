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Маркетинг
Лиана Липанова
1590

TikTok собрал рекламные инструменты для бизнеса на одной платформе Материал редакции

И представил новый рекламный AR-инструмент — Brand Scan.

9 комментариев
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Сервис коротких видеороликов TikTok создал платформу для брендов и маркетологов TikTok for Business, сообщил vc.ru представитель компании.

С помощью сайта бизнес может получить доступ к рекламным форматам TikTok, включая TopView — полноэкранный баннер, который появляется при первом запуске приложения, передаёт TechCrunch. Кроме того, на платформе представлены форматы: Brand Takeover, In-Feed Video, Hashtag Challenge и Brand Effect.

  • Brand Takeover — это полноэкранный баннер с обратным отсчётом на 3-5 секунд до кнопки закрытия.
  • Hashtag Challenge — это флешмоб от имени бренда, который длится шесть дней.
  • In-Feed Video — кампания с роликом на 5-15 секунд в ленте пользователей.
  • Brand Effect — брендированные 2D- или 3D-фильтры.

Все эти форматы предлагались и до запуска TikTok for Business, но теперь компания собрала их на одной платформе, на которой будут появляться и другие новые продукты. По данным издания, вместе с запуском платформы компания представляет ещё один рекламный AR-инструмент — Brand Scan. Он позволит добавлять эффекты на передний или на задний план видео.

Кроме того, TikTok запускает онлайн-центр обучения, который поможет маркетологам изучить TikTok и его рекламные форматы, пишет TechCrunch. Участники обучения получат руководства по продуктам и изучат лучшие кейсы.

TikTok не раскрывает цены на свои рекламные инструменты, но в октябре 2019 года Ad Age опубликовал презентацию соцсети с ценами на рекламу.

#новость #tiktok

Лиана Липанова
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0
9 комментариев
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Роман Александров

8

Путин коллаборировался с Tiktok и снизил возраст самозанятых до 16 перед включением платформы чтобы донести до тиктокеров мем "плоти нологи"

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Сергей Милосердов

Роман
0

Точно, вот почему.

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Ivano Digital

0

все это закончится как со SnapChat.. появится новая игрушка

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Алексей Лисовицкий

Ivano
0

Snap, вроде, далека от того, чтобы «закончиться»

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Дима Зайцев

Алексей
1

Смотря на каких рынках? Много где Snap так и не начался..

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Ivano Digital

Алексей
0

да, но только теперь вместо мессенджера, это порно-сайт

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Илья Матюхин

0

То чувство, когда ждешь этого уже 3 месяца)

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Alexander Romanov

0

Ура, наконец-то. У Тиктока классные рекламные инструменты, но прямой кнопочки для заказа всего этого не хватало, конечно. Недавно ещё получил доступ к Creators Marketplace и теперь можно даже у блогеров напрямую заказать рекламу в профилях, несмотря на их якобы «контракты» с агенствами.

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Sergey Skorobogatov

Alexander
0

А где этот брендскан?

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